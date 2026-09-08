Poliția din Germania a reușit marți să îl rețină pe bărbatul căutat încă de vineri pentru atacurile repetate asupra infrastructurii energetice. Ancheta se află în plină desfășurare, iar autoritățile analizează îndeaproape implicațiile acestor acțiuni extremiste, conform AFP.

Oamenii legii au confirmat reținerea unui bărbat în vârstă de 48 de ani, identificat de presă sub numele de Daniel V. Guvernul german îl încadrează în categoria militanților extremiști pentru climă. Parchetul anchetează în prezent „suspiciunea de a fi provocat o explozie şi de a fi perturbat funcţionarea serviciilor publice”, a declarat poliţia într-un comunicat, confirmând arestarea suspectului.

Bărbatul este originar dintr-un oraș mic din Renania de Nord-Westfalia, regiune din vestul țării unde s-au concentrat majoritatea incidentelor. Oamenii legii investighează atacurile din 1 septembrie asupra liniilor electrice din această zonă și din Brandenburg, alături de incidentele din 4 septembrie din Saxonia. Pe 3 septembrie, poliția a primit o scrisoare de revendicare, iar identitatea expeditorului „este evidentă”, potrivit poliţiei. La domiciliul suspectului au fost descoperite obiecte suspecte de a fi explozibili, fapt ce a declanșat o căutare de amploare.

Presa germană a urmărit îndeaproape evoluția operațiunii. Potrivit cotidianului Bild, camionul folosit pentru fugă a fost descoperit vineri după-amiază într-o fostă zonă de apărare ecologistă din Renania. Marți, bărbatul a fost reținut în cadrul unui control rutier de rutină desfășurat în apropierea centralei electrice din Weisweiler.

Incidentele recente se înscriu într-o serie mai lungă de tentative de sabotaj ce au vizat sistemul energetic german în ultimele luni. Aceste acțiuni au fost atribuite fie unor grupări de extremă stânga, fie unor actori statali precum Rusia. Un caz similar a avut loc pe 3 ianuarie, când incendierea unei instalații electrice, revendicată de grupul Vulkangruppe, a lăsat fără energie peste 100.000 de locuitori din Berlin, dosarul fiind încă neelucidat. Din fericire, ultimele acțiuni de sabotaj nu au provocat pene masive de curent, ci doar scurte perturbări în funcționarea centralelor din apropiere.