„Sunt tot ud”. Vasile Costiuc, apropiat al lui George Simion, atacat în plină stradă, doi suspecți reținuți

Republica Molodva. Deputatul și liderul partidului „Democrația Acasă”, un apropiat a lui Goerge Simion, Vasile Costiuc, susține că a fost atacat la ieșirea de pe teritoriul unei televiziuni. Potrivit lui Costiuc, în timp ce ieșea cu microbuzul în stradă, o persoană i-ar fi ieșit în fața vehiculului, a tras de ușă, l-a lovit pe mână și a aruncat cu lichid în el, iar o altă persoană încerca să înregistreze totul video.

„Am fost atacat de doi indivizi. Am sunat la 112. Au aruncat cu ceva în mine. Sunt tot ud. Au tras de ușă, au fărâmat ușa. Eu am cameră de bord. Am să-i arăt cum au ieșit în mijlocul drumului”, a spus Costiuc într-un live pe Facebook în seara zilei de 25 martie.

Deputatul a mai afirmat că nu crede că incidentul este întâmplător.

„Am făcut declarații care poate au supărat pe multă lume, dar asta nu înseamnă să trimiți oameni care să te atace. Nu cred că e întâmplător. Sunt atacuri barbare asupra unui lider al opoziției”.

Ulterior, Costiuc a discutat cu cele două persoane implicate. Una dintre ele a declarat: „Am încurcat”, iar cealaltă a adăugat: „Băiatul a încurcat omul. El a vrut să facă un prank la un om, la un cunoscut”.

Deputatul le-a replicat: „Care prank? Eu am ieșit de la televiziune. Voi m-ați atacat la poartă”. Persoanele implicate și-au cerut scuze, menționând că au aruncat doar apă.

Potrivit lui Costiuc, atacatorii erau poziționați strategic: unul în spatele microbuzului său și celălalt în fața acestuia, pregătiți să intercepteze vehiculul.

„La 10 metri mă așteptau la poartă. A lovit în mână și a stropit cu sticla de apă”, a explicat deputatul.

La fața locului a ajuns imediat poliția, iar persoanele au fost conduse împreună cu deputatul la Inspectoratul de Poliție Centru pentru identificare. Conform declarațiilor polițiștilor, cei doi suspecți s-au cunoscut de două zile, iar unul dintre ei este originar din regiunea transnistreană și venise pe malul drept cu șapte ore înainte de incident.

„Poliția confirmă că, în seara zilei de ieri, a fost înregistrat un asemenea incident. În urma solicitării parvenite, angajații poliției s-au deplasat la fața locului, unde au stabilit că mijlocul de transport, precum și o parte din vestimentația solicitantului, au fost stropite cu apă”, a declarat Svetlana Scripnic, ofițer de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău.

Cele două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele exacte ale incidentului.

Costiuc a acuzat autoritățile: „Întrebarea mea este: cine stă în spatele acestor acțiuni? Eu sunt sigur că aici, în spate, stau oameni care conduc astăzi republica. Ce, deputații de la PAS, v-am atins interesele cu drogurile? Sunteți gata să-mi luați gâtul?”

Formațiunea PAS, prin purtătoarea de cuvânt Adriana Vlas, a respins acuzațiile deputatului: „Poliția investighează cazul, iar pe Vasile Costiuc îl îndemnăm să nu arunce falsuri într-un mod atât de iresponsabil și manipulator”.