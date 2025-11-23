Summitul Platformei Crimeea. Igor Grosu pleacă la Stockholm, iar Maia Sandu apelează la unitate

Republica Moldova. Guvernarea de la Chişinău se altiră partenerilr europeni, care manifestă o poziţie dezaprobatoare faţă de planul de pace pentru Ucraina, propus de Donald Trump, care prevede cedarea către Rusia a mai multor teritorii ucraineşti.

Totodată, Republica Moldova continuă să facă parte din Platforma Crimeea, lansată la nivel guvernamental la Kiev în 2021, la inițiativa Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, pleacă luni, 24 noiembrie, la Stockholm, unde va participa la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea.

Evenimentul care va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare, se va desfăşura în condiţiile presiunilor exercitate de SUA asupra Ucrainei pentru a accepta planul de pace din 28 de puncte al lui Trump.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, preşedinta Republicii Moldova a subliniat că unitatea și determinarea tuturor partenerilor Ucrainei sunt esențiale pentru a asigura o pace durabilă.

„Stabilitatea Europei depinde de garantarea deplină a independenței, suveranității și securității Ucrainei”, a transmis sâmbătă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va susține un discurs în care se va referi la consecințele războiului din Ucraina, inclusiv asupra Republicii Moldova.

Subiectele abordate în discuții la summitul Platforma Crimeei vor viza sancțiunile, drepturile omului, securitatea, precum și consecințele economice și de mediu.

În context, vor susține discursuri președintele Riksdagului Suediei, Andreas Norlén, președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanciuk, iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va avea un mesaj video.

Totodată, la Stockholm, Igor Grosu mai are planificate întrevederi cu omologii săi din Bulgaria, Croația și Lituania.

Platforma Crimeea a fost lansată la nivel guvernamental la Kiev în 2021, la inițiativa Președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și este un forum internațional de consultare și coordonare. Ea are loc la diferite niveluri – între guverne, miniștri de externe, parlamente și adunări interparlamentare, precum și societatea civilă și comunitățile de experți. Scopul este încetarea ocupației Crimeei și returnarea sa pașnică Ucrainei.

Astfel, conducerea de la Chişinău se alinează poziţiei statelor europene, care nu agrează planul de pce al lui Trump.

Planul propus de SUA cuprinde 28 de puncte și include cedarea regiunilor Donețk și Lugansk către Rusia, recunoașterea anexării Crimeii, renunțarea la aderarea la NATO, acceptarea limbii ruse ca limbă oficială și acordarea statutului oficial Bisericii Ortodoxe Ruse.

În schimb, Ucraina ar urma să primească garanții de securitate din partea statelor europene și a SUA, iar Moscova ar restitui părți din regiunile Zaporojie și Herson.

Într-o adresare către poporul ucrainean, făcută în contextul planului de pace propus de SUA, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că țara se confruntă cu o presiune considerabilă, însă autoritățile ucrainene vor insista ca, printre punctele unui eventual acord, să nu fie omise cel puțin două elemente fundamentale: demnitatea și libertatea ucrainenilor.