Liderii grupului economiilor emergente BRICS au obținut un acord important în privința redactării unei declarații comune, cu doar câteva ore înainte de deschiderea oficială a reuniunii la nivel înalt de la New Delhi. Potrivit informațiilor furnizate de surse diplomatice pentru Reuters, inițiativa are ca obiectiv principal transmiterea unui semnal clar de coeziune și consolidarea poziției blocului pe scena politică globală.

Documentul negociat intens de reprezentanții statelor membre evită nominalizarea vreunei națiuni, însă include formulări prin care este condamnat orice război unilateral declanșat la nivel mondial. Aprobarea finală a textului era programată pe agenda liderilor prezenți la eveniment în cursul zilei de sâmbătă.

Adoptarea acestui document marchează o etapă semnificativă pentru organizație, în condițiile în care reuniunea miniștrilor de Externe desfășurată în luna mai la New Delhi s-a încheiat fără emiterea unui comunicat oficial. La acel moment, neînțelegerile dintre Iran și Emiratele Arabe Unite au blocat atingerea unui consens.

Tensiunile diplomatice au fost amplificate de decizia luată în luna august de Emiratele Arabe Unite, care au suspendat toate tranzacțiile financiare și comerciale cu Iranul, după ce teritoriul lor a fost atins de rachete iraniene. În acest context, una dintre principalele preocupări ale reprezentanților BRICS a fost identificarea unei formule de compromis privind situația din Orientul Mijlociu, care să fie acceptată deopotrivă de Teheran și de Abu Dhabi.

Reuniunea la vârf se desfășoară într-un cadru internațional extrem de complex, marcat de intensificarea confruntărilor dintre Statele Unite și Iran pe parcursul celor șase luni de conflict. În paralel, gruparea houthi din Yemen, susținută de Teheran, și-a extins influența în zona Mării Roșii.

Prin adoptarea poziției comune, blocul BRICS încearcă să demonstreze că membrii săi pot conveni asupra unor abordări unitare în fața marilor crize internaționale. Cu toate acestea, analiștii de politică externă apreciază că declarația adoptată la New Delhi nu va modifica radical echilibrul de forțe la nivel global.

Pe lângă aspectele de securitate, grupul urmărește extinderea rolului său în definirea normelor economice la nivel internațional. Statele participante pledează pentru reformarea unor organizații majore, precum Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Organizația Mondială a Comerțului, pe care le consideră controlate de influența statelor occidentale.

La summitul găzduit de India iau parte lideri de prim rang, printre care președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping, președintele iranian Masoud Pezeshkian și președintele sud-african Cyril Ramaphosa. Emiratele Arabe Unite sunt reprezentate la nivel înalt de prințul moștenitor Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Țara gazdă caută să mențină o poziție neutră și echilibrată între parteneriatele sale cu Statele Unite, Rusia, Israel, Iran și reprezentanții lumii arabe din zona Golfului. În acest cadru, premierul Narendra Modi insistă pe stimularea schimburilor comerciale interne, eliminarea barierelor din calea afacerilor și dezvoltarea oportunităților economice comune.

Fondat în anul 2009 pentru a funcționa ca o alternativă la ordinea globală condusă de Statele Unite și aliații occidentali, grupul BRICS s-a extins treptat. În prezent, organizația include Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Indonezia, Iran și Emiratele Arabe Unite. Împreună, aceste țări însumează peste 40% din populația planetei și generează aproape un sfert din producția economică globală.