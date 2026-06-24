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Subiecte Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii la Matematică

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Subiecte Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii la Matematică
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Din cuprinsul articolului

Elevii de clasa a VIII-a au susținut miercuri proba la Matematică de la Evaluarea Națională 2026, examen care poate influența decisiv admiterea la liceu. Candidații au avut de rezolvat cerințe din întreaga programă școlară, de la exerciții de algebră și procente până la probleme complexe de geometrie și demonstrații matematice.

Evaluarea Națională 2026. Cum au arătat subiectele la Matematică

Subiectele au fost structurate după modelul consacrat al examenului, în trei părți distincte, cu un total de 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu.

La Subiectul I, elevii au primit mai multe cerințe de tip grilă, care au vizat calcule numerice, procente, fracții și proporții.

Printre problemele propuse s-au numărat determinarea numărului de băieți participanți la un concurs în care 40% dintre cei 250 de concurenți erau de sex masculin, transformarea unei fracții zecimale în fracție ordinară și identificarea răspunsului corect într-o proporție care conținea radicali.

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Unul dintre exerciții a presupus analizarea unei diagrame cu date despre vânzările de autoturisme și identificarea valorii de adevăr a unei afirmații formulate pe baza acesteia.

Evaluare Nationala Matematică

Evaluare Nationala Matematică. Sursa foto: Edupedu

Probleme de geometrie și corpuri geometrice la Subiectul al II-lea

Partea a doua a testului a fost dedicată exclusiv exercițiilor de geometrie cu răspunsuri la alegere. Elevii au avut de calculat lungimi de segmente, măsuri de unghiuri și arii ale unor figuri geometrice, precum triunghiuri și paralelograme. De asemenea, au primit cerințe referitoare la cercuri, diametre și unghiuri înscrise.

Unul dintre exerciții a vizat determinarea volumului unei piramide patrulatere regulate, iar altul a cerut calcularea ariei unui paralelogram pe baza informațiilor oferite în desen.

Evaluarea Națională 2026. Demonstrații și probleme complexe la Subiectul al III-lea

Ultima parte a examenului a conținut exerciții care necesitau rezolvări complete și argumentate.

Candidații au avut de rezolvat o problemă practică privind cumpărarea unei mingi de către un grup de copii, fiind necesară determinarea costului obiectului pe baza contribuțiilor fiecărui participant.

Exercițiile de geometrie au acoperit mai multe capitole din programă, de la cercuri și segmente până la paralelograme, arii și prisme drepte.

Baremele de corectare, publicate de Ministerul Educației

După încheierea probei, Ministerul Educației urmează să publice baremele oficiale de evaluare, astfel încât elevii să își poată verifica răspunsurile și să își estimeze punctajul obținut.

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