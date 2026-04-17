SUA transmit un nou semnal de susținere pentru Ucraina. Premierul Iulia Sviridenko cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, afirmă că discuțiile recente cu oficiali americani de rang înalt au fost constructive și au reconfirmat sprijinul Statelor Unite, subliniind în același timp necesitatea menținerii și consolidării sancțiunilor împotriva Rusiei, potrivit Reuters.

Într-un interviu acordat Reuters, Sviridenko a declarat că întâlnirea cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a fost „foarte prietenoasă” și „de susținere” pentru Ucraina.

Oficialul ucrainean a transmis un mesaj clar: sancțiunile impuse Rusiei după invazia la scară largă nu trebuie slăbite, suspendate sau amânate.

Contextul este unul sensibil: Washingtonul a relaxat temporar unele sancțiuni asupra petrolului rusesc pentru a compensa deficitul de aprovizionare generat de conflictul din Iran, însă aceste măsuri au fost ulterior reintroduse.

În paralel, perspectivele unui acord rapid de pace între Ucraina și Rusia rămân reduse. Oficialii americani și ucraineni s-au întâlnit recent în Florida pentru discuții privind încetarea conflictului, însă Kievul insistă asupra unor garanții de securitate solide înainte de orice înțelegere.

„Visez ca acest război să se încheie, dar să se încheie cu garanții de securitate adecvate, cu un plan de prosperitate și cu un plan corect de reconstrucție”, a declarat Sviridenko.

Ea a subliniat că aceste condiții sunt esențiale pentru ca cetățenii ucraineni „să poată trăi viața pe care o merită”.

Un element central al relației bilaterale îl reprezintă Fondul comun de investiții pentru reconstrucția Ucrainei, dezvoltat împreună cu Statele Unite. Potrivit premierului, fondul a aprobat deja primul proiect și urmează să valideze un al doilea, în sectorul energetic, în această vară.

Interesul este semnificativ: peste 200 de aplicații au fost depuse, iar autoritățile ucrainene speră ca numărul proiectelor aprobate să depășească obiectivul inițial de trei pentru acest an.

În același timp, colaborarea cu Fondul Monetar Internațional continuă. FMI a aprobat în februarie un împrumut de 8 miliarde de dolari pentru Ucraina și a relaxat unele condiții, recunoscând deteriorarea situației economice din cauza atacurilor constante asupra infrastructurii energetice.

Un semnal important a venit și din partea Grupului celor Șapte (G7), ai cărui miniștri de finanțe au reafirmat angajamentul de a sprijini Ucraina, inclusiv în pregătirea pentru sezonul rece.

Sviridenko a menționat și evoluțiile politice din Ungaria, exprimând speranța că schimbările de la Budapesta ar putea debloca noi sancțiuni europene împotriva Rusiei și un pachet financiar de aproximativ 90 de miliarde de euro.

Totodată, oficialul ucrainean a reiterat obiectivul strategic al aderării la Uniunea Europeană, pe care l-a descris drept „ireversibil”, afirmând că „toți ucrainenii se simt parte a familiei europene”.

Vizita la Washington pare să fi consolidat sprijinul politic și economic pentru Ucraina într-un moment critic al războiului.

Mesajul transmis de Kiev rămâne consecvent: presiunea asupra Rusiei trebuie menținută, iar orice perspectivă de pace depinde de garanții de securitate solide și de un angajament internațional pe termen lung pentru reconstrucție și stabilitate.