Noi atacuri rusești de amploare în Ucraina. Sunt zeci de victime

Armata rusă a lansat un nou val masiv de atacuri asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, lovind mai multe orașe și provocând victime în rândul populației civile, în timp ce discuțiile internaționale pentru un posibil armistițiu rămân blocate, a anunțat Ministrul ucrainean de Externe, potrivit Euronews.

În urma bombardamentelor, autoritățile ucrainene au anunțat cel puțin 12 morți și zeci de răniți în mai multe regiuni ale țării. Printre orașele vizate s-au numărat Kiev, Odesa, Dnipro și Zaporojie, într-un atac descris de oficiali drept unul de amploare, desfășurat cu un număr foarte mare de drone și rachete.

În capitala Kiev, bilanțul provizoriu indică patru persoane ucise, inclusiv un copil de 12 ani, potrivit primarului Vitali Klitschko. Mai multe zone rezidențiale au fost afectate de explozii și incendii, iar echipele de intervenție au acționat pe tot parcursul nopții pentru salvarea victimelor și stingerea focarelor.

La Odesa, autoritățile au revizuit bilanțul la opt morți, în timp ce la Dnipro au fost confirmate trei decese și numeroși răniți. În Zaporojie a fost raportată, de asemenea, o victimă. În total, zeci de persoane au fost rănite, iar infrastructura civilă a suferit pagube semnificative.

Serviciile de urgență au intervenit simultan în mai multe zone afectate, în condiții dificile, din cauza incendiilor și riscului unor noi explozii. Potrivit autorităților ucrainene, atacul ar fi implicat aproape 700 de drone, alături de rachete balistice și de croazieră.

Ministerul ucrainean de Externe a condamnat ferm loviturile, susținând că acestea au vizat în mod deliberat civili și că reprezintă crime de război. Oficialii de la Kiev au cerut comunității internaționale să accelereze sancțiunile împotriva Rusiei și sprijinul militar acordat Ucrainei, avertizând că întârzierile în luarea acestor decizii încurajează continuarea atacurilor.

Conflictul continuă într-o fază de uzură, cu bombardamente frecvente asupra infrastructurii și zonelor urbane. În paralel, pe front, luptele rămân intense în regiuni precum Pokrovsk și Sumî, fără schimbări decisive ale liniei de contact.

Pe plan diplomatic, eforturile de mediere internațională conduse de Statele Unite nu au dus până acum la un acord de încetare a focului. Cele două părți se acuză reciproc de încălcarea regulilor de război, iar Ucraina solicită inclusiv înființarea unui tribunal special pentru investigarea crimelor de agresiune. În acest context, conflictul rămâne blocat, fără semne clare de detensionare.