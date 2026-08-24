Statele Unite se pregătesc să lanseze luni un nou pachet de sancțiuni economice împotriva Iranului și a partenerilor săi comerciali, iar Teheranul a amenințat că ar putea opri exporturile de petrol din Golful Persic dacă presiunea economică americană va continua, potrivit Reuters.

Măsurile anunțate de Washington pot avea consecințe dincolo de relația bilaterală dintre SUA și Iran. O eventuală perturbare suplimentară a transportului de petrol prin regiunea Golfului și prin Strâmtoarea Ormuz ar putea afecta piețele energetice globale, într-un moment în care conflictul dintre cele două țări intră în a șasea lună.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, urmează să prezinte luni detalii despre noile măsuri. Washingtonul a indicat că sancțiunile nu vor viza doar Iranul, ci și țările sau entitățile care continuă să mențină legături economice și financiare cu Teheranul.

Într-un articol publicat duminică în Financial Times, Bessent a descris campania drept „cea mai mare ofensivă financiară mobilizată vreodată împotriva unui adversar”.

Oficialul american a sugerat că Washingtonul va exercita presiuni asupra statelor care continuă să facă afaceri cu Iranul. Detaliile complete ale măsurilor urmau să fie prezentate în cadrul unei conferințe de presă programate pentru luni.

Statele Unite au impus sancțiuni Iranului în diferite forme timp de decenii, însă noua strategie este prezentată de administrația americană drept o intensificare majoră a presiunii economice.

Teheranul a reacționat înaintea anunțului oficial de la Washington. Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, a declarat că țara sa ar putea răspunde prin măsuri care să afecteze exporturile de petrol din întreaga regiune.

„Dacă războiul economic continuă, nici măcar o picătură de petrol nu va mai fi exportată, nici prin Strâmtoarea Ormuz, nici din altă parte a Golfului Persic”, a transmis Rezaei într-o postare pe rețelele sociale.

El a mai avertizat că Iranul ar putea considera sprijinul oferit de alte state campaniei economice americane drept un act de ostilitate.

Amenințarea este importantă deoarece Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz reprezintă unele dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze. Tensiunile din ultimele luni au redus deja traficul maritim din zonă și au contribuit la presiuni asupra prețurilor internaționale ale combustibililor.

Statele Unite și Iranul nu au mai desfășurat atacuri militare directe de amploare în ultimele săptămâni, însă negocierile pentru încheierea conflictului nu au înregistrat progrese semnificative.

Războiul a început în urmă cu aproape șase luni, după atacurile lansate de SUA și Israel împotriva Iranului, la 28 februarie. Potrivit Reuters, conflictul a provocat moartea a mii de persoane, cele mai multe victime fiind în Iran și Liban.

Iranul a suferit pierderi importante în infrastructura militară și economică, însă și-a păstrat o parte din capacitatea de lansare a rachetelor și dronelor. Aceste capabilități permit în continuare Teheranului să amenințe statele din Golf și navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Situația programului nuclear iranian rămâne, de asemenea, neclară. SUA și Israel au afirmat că obiectivul operațiunilor lor este eliminarea capacității nucleare a Iranului.

Scott Bessent a cerut anterior Chinei să coopereze cu Statele Unite în privința presiunii asupra Iranului. Beijingul este unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai Teheranului și un cumpărător major de petrol din regiunea Golfului.

Ambasada Chinei la Washington a transmis că sancțiunile și presiunea economică nu contribuie la rezolvarea conflictului și a pledat pentru soluții diplomatice.

Noile sancțiuni americane ar putea pune astfel presiune nu doar asupra economiei iraniene, ci și asupra companiilor, instituțiilor financiare și statelor care întrețin relații comerciale cu Teheranul.

Iranul se confrunta cu probleme economice serioase înainte de actualul conflict. Inflația ridicată, deprecierea monedei naționale, deficitul de energie și efectele sancțiunilor internaționale afectau deja economia țării.

Atacurile și războiul au adăugat noi dificultăți, inclusiv distrugeri ale infrastructurii, întreruperi comerciale, pierderi de producție și costuri mari pentru reconstrucție.

Oficiali iranieni au avertizat că o nouă intensificare a sancțiunilor ar putea agrava situația internă și ar putea amplifica presiunile sociale și economice asupra populației.

În lipsa unor negocieri directe între Washington și Teheran, mai multe state au încercat să faciliteze reluarea dialogului. Qatar, Pakistan și Turcia se numără printre țările implicate în eforturi diplomatice.

Iranul a anunțat că șeful armatei pakistaneze, Asim Munir, urma să ajungă luni la Teheran pentru discuții privind securitatea și situația regională.

Pakistanul a avut un rol de mediere în conflict, iar vizita survine într-un moment în care Washingtonul pregătește o nouă etapă de presiune economică asupra Iranului.