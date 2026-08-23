Grecia a mutat duminică un sistem de apărare antiaeriană Patriot în insula Creta, pentru a consolida protecția unei baze militare importante în contextul temerilor privind eventuale atacuri iraniene asupra unor obiective americane din estul Mediteranei, relatează EFE.

Sistemul a fost desfășurat în apropierea bazei militare Souda, situată în nord-vestul Cretei, potrivit unor publicații elene care citează surse militare, între care și Kathimerini. Bateria Patriot era amplasată anterior pe insula Karpathos.

Creta este cea mai mare insulă a Greciei și ocupă o poziție strategică în estul Mediteranei. În golful Souda se află instalații militare utilizate de armata elenă și de aliați NATO, inclusiv de Statele Unite.

Mutarea sistemului Patriot are loc în contextul unor informații privind posibilitatea ca Iranul să vizeze obiective americane din Europa dacă președintele Donald Trump decide intensificarea operațiunilor militare.

Financial Times a relatat miercuri că Iranul ar lua în calcul atacarea unor obiective americane din Europa. Informația s-a bazat pe declarațiile a două surse descrise de publicația britanică drept apropiate de regimul de la Teheran.

Printre obiectivele menționate se află și active americane din sud-estul Europei.

Sursele citate de Financial Times au indicat inclusiv Bulgaria. Parlamentul de la Sofia a autorizat luna trecută desfășurarea a până la opt avioane-cisternă americane la baza aeriană Bezmer.

Potrivit Kathimerini, Iranul dispune în continuare de un număr semnificativ de rachete balistice cu o rază de acțiune de peste 2.000 de kilometri. Acestea ar putea permite atingerea unor ținte din sud-estul Europei.

Publicația elenă relatează că Grecia se află în contact cu Statele Unite și Israel în legătură cu potențialele amenințări iraniene asupra unor instalații militare din Grecia și Cipru.

Atena ia în calcul și posibilitatea de a acorda asistență Bulgariei, în cazul în care guvernul de la Sofia va solicita sprijin pentru apărarea aeriană.