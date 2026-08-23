Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a recunoscut duminică, într-un discurs difuzat de televiziunea de stat, că societatea iraniană se confruntă cu „numeroase dificultăţi”, în timp ce Statele Unite pregătesc o nouă serie de sancțiuni împotriva economiei țării. Liderul din Iran a vorbit despre problemele legate de inflație, șomaj și nivelul de trai și a descris actuala confruntare drept un „război total” economic, militar și de securitate.

Masoud Pezeshkian a vorbit despre situația cu care se confruntă populația Iranului, în contextul intensificării presiunilor economice exercitate de Statele Unite.

Președintele iranian a admis existența mai multor probleme interne și a susținut că autoritățile încearcă să împiedice deteriorarea situației.

„Sunt conştient că societatea noastră traversează în prezent numeroase dificultăţi. Facem tot ce ne este posibil pentru a evita ca situaţia să se agraveze", a indicat Pezeshkian într-un discurs difuzat de televiziunea de stat.

Declarațiile au venit după ce Statele Unite au promis joi „să facă să se prăbuşească” regimul iranian prin noua campanie de sancțiuni anunțată, la aproape șase luni de la izbucnirea războiului.

Pezeshkian a reacționat duminică la presiunile anunțate de Washington și a descris situația în care se află Iranul drept una care depășește componenta economică.

„Suntem angajaţi într-un război total pe plan economic, militar şi securitar. El (preşedintele american Donald Trump) afirmă direct că va impune Iranului sancţiunile cele mai zdrobitoare şi redutabile", a declarat preşedintele iranian.

Guvernul iranian s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe valuri de manifestații, unele dintre acestea fiind declanșate de deteriorarea condițiilor economice, inflație și reducerea puterii de cumpărare.

La sfârșitul lunii decembrie, protestele pornite inițial pe fondul creșterii costului vieții s-au transformat în manifestații ample împotriva puterii.

Autoritățile iraniene au raportat peste 3.000 de morți și au pus violențele pe seama unor „acţiuni teroriste” pe care le-au atribuit Statelor Unite și Israelului.

Organizațiile neguvernamentale cu sediul în afara Iranului au prezentat însă o versiune diferită și au relatat despre o represiune în urma căreia au murit mii de oameni.

Președintele iranian a enumerat și principalele probleme economice pentru care guvernul caută soluții.

Inflația, dificultățile legate de asigurarea traiului și șomajul se numără printre temele indicate de acesta.

„Ne străduim din tot sufletul să depăşim inflaţia, problemele de subzistenţă, şomajul şi să asigurăm viitorul poporului, cu scopul ca el să poată trăi în demnitate şi mândrie", a mai spus Pezeshkian.