Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a propus eliminarea interdicției privind zborurile civile supersonice deasupra teritoriului american, înlocuind regula veche de peste cinci decenii cu un standard bazat pe nivelul de zgomot produs de aeronave, potrivit ainonline.com.

Măsura, anunțată pe 30 iunie, reprezintă primul pas într-un proces de modificare a reglementărilor care ar putea permite din nou aeronavelor comerciale să depășească viteza sunetului deasupra uscatului, dacă tehnologia utilizată limitează impactul undelor de șoc asupra populației.

Dacă va fi adoptată, schimbarea ar putea influența dezvoltarea unei noi generații de avioane supersonice destinate transportului de pasageri.

Din 1973, legislația americană interzice aeronavelor civile să depășească viteza sunetului (Mach 1) deasupra teritoriului continental al Statelor Unite. Regula a fost introdusă după numeroase teste efectuate în anii 1960, care au arătat că boom-ul sonic produs de avioanele supersonice putea provoca spargerea geamurilor, deteriorarea unor clădiri și mii de reclamații din partea locuitorilor.

Noua propunere a FAA renunță la limita bazată exclusiv pe viteză și introduce un criteriu privind nivelul maxim de zgomot acceptat la sol. Astfel, aeronavele ar putea zbura cu viteze mai mari decât Mach 1, cu condiția ca unda sonică să nu depășească pragul stabilit de autorități.

Potrivit FAA, această abordare reflectă progresele tehnologice din ultimii ani în domeniul aerodinamicii, materialelor și reducerii zgomotului.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat că noile tehnologii permit reducerea semnificativă a efectelor produse de zborul supersonic.

„Progresele în ingineria aerospațială, știința materialelor, reducerea zgomotului și noile concepte operaționale vor elimina vechiul boom sonic. Acest lucru ne permite să eliminăm interdicția introdusă în anii 1970, reducând în același timp impactul asupra comunităților aflate de-a lungul rutelor de zbor și în apropierea aeroporturilor”, a transmis oficialul.

Una dintre soluțiile analizate este tehnica denumită „Mach cutoff”, prin care combinația dintre altitudinea aeronavei, viteza și condițiile atmosferice face ca unda sonică să fie deviată în atmosferă înainte de a ajunge la sol.

Inițiativa vine în contextul în care NASA desfășoară teste cu aeronava experimentală X-59, proiectată pentru a producă un zgomot mult mai redus decât avioanele supersonice clasice.

În paralel, mai multe companii americane dezvoltă avioane comerciale capabile să transporte pasageri la viteze supersonice, cu un consum mai eficient de combustibil și un impact acustic diminuat.

Modelul Concorde, operat în trecut de Air France și British Airways, a demonstrat că zborurile comerciale supersonice sunt posibile, însă aeronava putea depăși viteza sunetului doar deasupra oceanelor, fiind obligată să încetinească deasupra uscatului din cauza restricțiilor privind boom-ul sonic. Concorde a fost retras din serviciu în 2003.

Propunerea actuală reprezintă doar prima etapă a procesului de reglementare. FAA intenționează să publice ulterior și norme privind zgomotul produs în timpul decolării și aterizării, iar ambele seturi de reguli ar urma să fie finalizate până la jumătatea anului 2027.

Dacă modificările vor fi adoptate, acestea ar putea deschide calea pentru revenirea transportului aerian supersonic în Statele Unite și pentru dezvoltarea unor curse comerciale mult mai rapide, fără efectele sonore care au determinat interdicția impusă în urmă cu peste 50 de ani.