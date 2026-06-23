Reducerea prețului petrolului, favorizată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, ar putea aduce economii importante companiilor aeriene din întreaga lume. Cu toate acestea, pasagerii nu ar trebui să se aștepte la o scădere rapidă a tarifelor pentru zboruri, deoarece operatorii aerieni par hotărâți să folosească mai întâi aceste economii pentru a-și consolida rezultatele financiare, arată Reuters.

Potrivit analiștilor din industrie, costurile ridicate ale combustibilului din ultimele luni au afectat semnificativ profitabilitatea companiilor aeriene.

În acest context, reducerea cheltuielilor cu kerosenul este văzută mai degrabă ca o oportunitate de recuperare a marjelor de profit decât ca un motiv pentru ieftinirea imediată a biletelor.

Piața americană oferă cel mai relevant exemplu al acestei tendințe. După ce prețul combustibilului pentru avioane a atins maxime la începutul primăverii, acesta a înregistrat o scădere semnificativă în ultimele luni.

Dacă nivelurile actuale se vor menține, industria aviatică din Statele Unite ar putea economisi anual peste 40 de miliarde de dolari.

În ciuda majorărilor de tarife și a taxelor suplimentare introduse pentru bagaje și alte servicii, multe companii nu au reușit să transfere integral către clienți costurile suplimentare generate de scumpirea combustibilului. Estimările arată că operatorii au recuperat doar o parte din cheltuielile suplimentare suportate în această perioadă.

Mai mulți transportatori americani au recunoscut că au absorbit o parte importantă din creșterea costurilor operaționale. În aceste condiții, ieftinirea combustibilului este privită ca o șansă de a reechilibra situația financiară înainte de orice eventuală reducere a tarifelor.

În prezent, prețurile pentru numeroase zboruri interne din SUA rămân semnificativ mai ridicate comparativ cu anul trecut, iar specialiștii consideră că adevărata provocare pentru companii va fi să mențină aceste niveluri tarifare chiar și într-un context de costuri mai reduse.

În Europa, efectele ar putea varia în funcție de tipul rutelor operate. Pe segmentul curselor lung-curier există șanse mai mari ca o parte din economiile realizate să fie transferate către pasageri. În schimb, pe zborurile scurte și medii, unde cererea rămâne ridicată, companiile au mai multe motive să păstreze actualele niveluri de preț.

În Asia, concurența puternică dintre operatori reduce posibilitatea menținerii unor tarife ridicate pe termen lung. În același timp, unele companii din Hong Kong și Orientul Mijlociu sunt considerate printre principalii beneficiari ai contextului actual, datorită poziției lor pe piață și a costurilor operaționale mai bine controlate.

Experții atrag atenția că evoluția tarifelor nu depinde exclusiv de prețul combustibilului. Întârzierile în livrarea aeronavelor noi, limitările de capacitate de pe aeroporturi și dificultățile întâmpinate de unii operatori low-cost reduc presiunea concurențială și limitează posibilitatea apariției unor reduceri semnificative de preț.

În plus, cererea pentru călătorii aeriene continuă să se mențină la un nivel ridicat pe multe piețe, ceea ce oferă companiilor un argument suplimentar pentru a păstra tarifele actuale.