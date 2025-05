Stuttgart a câștigat Cupa Germaniei în finala cu Bielefeld

Echipa VfB Stuttgart a câștigat Cupa Germaniei, învingând sâmbătă seara, la Berlin, echipa Arminia Bielefeld, cu 4-2, în finala competiției.

Şvabii au avut o primă jumătate de oră excelentă pe Olympiastadion din Berlin. Nick Woltemade a deschis scorul în minutul 15, urmat de Enzo Millot, care a marcat pentru 2-0 în minutul 22. Deniz Undav a stabilit scorul la pauză, făcând 3-0 pentru Stuttgart în minutul 28.

După reluare, Millot a înscris al patrulea gol pentru şvabi, iar spre final, Bielefeld a încercat o revenire, dar fără succes. Kania a redus din diferenţă în minutul 82, iar Vagnoman a marcat în propria poartă în minutul 85, apropiindu-i pe cei de la Arminia la doar două goluri.

Totuși, acest lucru nu a reprezentat un pericol pentru VfB, care s-a impus cu 4-2, câştigând astfel a patra Cupă a Germaniei din istoria sa, după cele din 1954, 1958 și 1997. Stuttgart nu mai câștigase un trofeu din 2007, anul în care a învins în Bundesliga.

Datorită succesului din Cupă, Stuttgart va participa și în sezonul următor la competițiile europene, mai precis în faza grupelor din Europa League, după ce în această stagiune a evoluat în Liga Campionilor.

