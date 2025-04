Student chinez, vinovat de violuri și abuzuri în Marea Britanie

Zhenhao Zou, un doctorand chinez în vârstă de 28 de ani, a fost condamnat pentru drogarea și violarea a zece femei, în urma unui proces la Inner London Crown Court. Alte 23 de posibile victime au declarat că ar fi putut fi agresate sexual de Zou, iar detectivii îl consideră unul dintre cei mai prolifici agresori sexuali din țară.

Poliția Metropolitană a emis un apel internațional după condamnarea lui Zou, în vârstă de 28 de ani, pentru drogarea și violarea a 10 femei, în urma unui proces desfășurat luna trecută la Inner London Crown Court.

Detectivii nu au confirmat dacă cele 23 de victime care s-au prezentat sunt incluse în estimările lor, care sugerează că mai mult de 50 de femei din întreaga lume ar fi putut fi vizate de studentul de la University College London.

„Avem victime care ne contactează din diferite părţi ale lumii. În acest moment, principalele locuri în care credem că au avut loc infracţiuni în acest moment par să fie atât în Anglia, aici în Londra, cât şi în China.

Având în vedere cât de activ şi prolific pare să fi fost Zou cu infracţiunile sale îngrozitoare, există toate şansele ca el să fi putut ofensa oriunde în lume”, a declarat Kevin Southworth, comandantul Poliţiei Metropolitane.

Zou a locuit în două locații din Londra: un apartament studențesc pe Woburn Place, în apropiere de Russell Square, și ulterior într-un apartament pe Churchyard Row, în Elephant and Castle. A fost și student la Universitatea Queen's din Belfast între 2017 și 2019, unde a studiat inginerie mecanică.

Acesta se folosea de camere ascunse sau portabile pentru a înregistra atacurile și păstra imaginile, precum și obiecte personale ale victimelor ca suveniruri. El viza femei tinere de origine chineză, pe care le invita în apartamentele sale sub pretextul de a socializa sau studia, pentru a le droga și abuza.

Zou a fost condamnat pentru 11 infracțiuni de viol, inclusiv două referitoare la aceeași victimă, trei infracțiuni de voyeurism, 10 deținerea unor imagini pornografice extreme, o infracțiune de detenție ilegală și trei deținerea unui drog controlat, butanediol, cu scopul de a comite fapte sexuale.

More than 20 women have contacted police to say they may have been raped by Zhenhao Zou, the Chinese PhD student detectives believe may be one of the UKs most prolific sex offenders.

Read more here: https://t.co/Re8VrNBA2M pic.twitter.com/CMXaj4OkKU

— Radio News Hub (@radionewshub) April 2, 2025