Primăria Municipiului București a modificat programul din acest weekend pentru cel mai popular proiect pietonal al Capitalei. Reprezentanții municipalității au anunțat că, de această dată, pietonii vor pune stăpânire pe Calea Victoriei doar pe parcursul zilei de duminică, sâmbătă circulația rutieră urmând să se desfășoare în condiții normale.

Decizia a fost luată pentru a preveni eventualele blocaje în trafic, având în vedere că în oraș sunt programate și alte manifestări de anvergură.

Autoritățile locale au explicat motivele din spatele acestei schimbări temporare în calendarul proiectului. Scopul principal este menținerea unui echilibru între evenimentele culturale și fluidizarea traficului rutier într-o perioadă extrem de aglomerată a Capitalei.

„Ieșim iar la pas pe Calea Victoriei, însă doar duminică. Mâine nu închidem circulația! Au loc alte evenimente în oraș și nu vrem să generăm haos”, transmite PMB pe Facebook.

Chiar dacă programul a fost restrâns la o singură zi, bucureștenii și turiștii se vor putea bucura de o paletă largă de activități recreative și educative. Tema aleasă pentru această ediție pune accentul pe dezvoltarea urbană și protejarea comunității.

Tema ediției este „Bucureștiul rezilient: patrimoniu, comunitate și siguranță urbană”, iar programul include o serie de activități precum tururi ghidate, dezbateri și expoziții.

Conform precizărilor venite de la municipalitate, restricțiile rutiere și activitățile conexe vor respecta intervalul orar binecunoscut de publicul larg.

„Străzi Deschise are loc între 10.00 și 22.00, pe segmentul dintre Bd. Dacia și Splaiul Independenței”, mai transmite PMB.

Cei care aleg să își petreacă ziua de duminică pe celebra arteră bucureșteană au ocazia să descopere secretele istorice ale clădirilor din zonă prin intermediul unui traseu pietonal explicat de specialiști.

Printre evenimentele programate se numără turul ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”. Turul va avea loc pe traseul de la Statuia Regelui Carol I și Muzeul Național de Istorie, în intervalul orar 11:00 și 12:30. Turul va fi susținut de ghidul cultural și istoric Anita Sterea.

De asemenea, cetățenii pot obține informații utile legate de legislația europeană și protecția în calitate de cumpărători în cadrul unui eveniment dedicat, găzduit de o importantă instituție muzeală.

Între orele 18:00 și 20:00, la Muzeul Național de Istorie a României va avea loc sesiunea de informare „La pas cu drepturile tale prin Europa”, despre drepturile consumatorilor europeni.

Un punct central al programului de duminică va fi dedicat unei probleme de maxim interes pentru locuitorii Capitalei: vulnerabilitatea seismică și măsurile de consolidare a imobilelor. Spațiul public din Piața Revoluției va deveni o platformă de dialog și informare pe această temă.

Începând cu ora 17:00, în Piața Revoluției va fi organizată dezbaterea „Reducerea riscului seismic – un efort comun”, dezbatere ce va fi moderată de Răzvan Munteanu, directorul executiv al Administraţiei pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic din Capitală.

În paralel cu discuțiile libere, cei interesați pot analiza materiale vizuale și date tehnice expuse în aceeași zonă pe parcursul întregii seri.

Tot în Piața Revoluției, între orele 17:00 și 21:00, publicul va putea vizita expoziția „Reducerea riscului seismic – un efort comun”.