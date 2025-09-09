Politica Strategii noi pentru protestele lui Ilan Şor – haine naţionale şi mături







Republica Moldova. Strategii lui Ilan Şor, fugarul de la Moscova condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, au elaborat un nou „regulament” pentru participanţii la protestele antiguvernamentale.

Noile cerinţe se regăsesc pe un chat al organizație „Evrazia”, în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor. Evrazia este responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova. Mai multă informaţie de pe reţeaua „Evrazia” a devenit publică în urma unui atac cibernetic.

În ultima perioadă observăm că tot mai multe persoane din anturajul lui Ilan Şor au început să vină la proteste în haine naţionale. De exemplu, Alexei Lungu, liderul partidului „Şansă” , afiliat lui Şor, apare aproape la toate protestele în cămaşă naţională.

Într-un mesaj de pe reţeaua „Evrazia”, apare un mesaj cu indicaţii pentru cei care urmau să participe la protestul din 27 iulie de la Taraclia, cu ocazia vizitei premierului Dorin Recean.

Una din indicaţiile pentru participanţi era ca, după posibilitate, să vină la protest îmbrăcaţi în haine naţionale. „E pentru a demonstra că noi suntem un popor. Care are rădăcini şi demnitate”, se menţionează în indicaţia de pe chat.

O altă indicaţie pentru protestatari, mult mai uşor de realizat, este ca să vină la proteste cu mături. „Mătura este un simbol al poziţiei noastre”, explică autorul indicaţiilor de pe chat.

Protestul cu mătura pare să fie o idee a fostei deputate Marina Tauber, care, ca şi şeful de partid, se ascunde la Moscova. Câţiva ani în urmă, Tauber a venit la protest cu o mătură „ca să măture guvernare”

Ideia folosirii măturilr la protest a „reînviat” vara trecută. Mai întâi, un protest cu mături a avut loc la Orhei, în timpul vizitei premierului Recean la Orhei. Apoi şeful Cabinetului de miniştri a fost întâmpinat cu mături şi la Taraclia.

Protestele organizate de activiştii lui Ilan Şor sunt, de obicei, zgomotoase şi aproape de fiecare dată se termină cu altercaţii şi intervenţia poliţiştilor. Majoritatea celor aduşi să protesteze, de obicei sunt violenţi.

Au fost înregistrate mai multe cazuri când protestatarii lui Şor au sărit la bătaie dacă cineva le-a făcut o observaţie sau a pus o întrebare, au atacat fizic şi verbal jurnalişti, s-au încăierat cu oamenii legii.

Ulterior, fruntaşii lui Ilan Şor au folosit aceste cazuri pentru a se victimiza şi a acuza instituţiile statului.

Protestatarii lui Ilan Şor, în mare parte persoane de vârsta a treia şi oameni de sate, care acceptat să protesteze pentru bani, sunt instruiţi mai întâi cum să se comporte şi să acţioneze în dferite cazuri. Ei primesc indicaţii să nu răspundă la întrebările jurnaliştilor şi să reacţioneze agresiv. De respectarea acestor indicaţii depinde remunerarea lor.