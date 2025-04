Sport Stranierul român în fața căruia localnicii făceau plecăciuni







Portarul Florin Țene a făcut dezvăluiri legat de cariera lui Hagi, mai exact din perioada în care amândoi au jucat în Turcia. Acesta a precizat că fotbalistul era idolul turcilor și nu putea să iasă pe stradă fără cârdul de fani.

Hagi, idolatrizat de turci

Florin Țene a povestit că Gică Hagi era atât de iubit în Turcia, la fel ca Maradona la Napoli. ”Hagi era ca Maradona la Napoli. Poate multă lume nu știe. Hagi nu putea să iasă pe stradă în Instanbul. Nu putea, era lume ca la balamuc. Și stadionul făcea plecăciuni așa în fața lui. Când ieșea el pe stadion, că era ultimul, asta se întâmpla.

30.000 de oameni făceau plecăciuni, când ieșea el la încălzire. Eu întotdeauna o să spun că Hagi a fost mai iubit în Turcia decât în România”, a explicat portarul.

”Cel mai rău îmi era frică de șutul lui”

Pe de altă parte, acesta a mai explicat că de fiecare dată când juca cu el, îi era teamă. ”Când i-am apărat lui Hagi 11 metri nu mi-a venit să cred. Eram foarte mândru de mine. Să-i aperi lui Hagi 11 metri.

Dar gândește-te că am jucat contra lui în Turcia 2 ani de zile. Și am jucat contra lui 2-3 meciuri. Îmi aduc aminte o fază, am ieșit la o minge, el era la 60 de metri, îl văd că are mingea și șutează spre mine. Și văd cu mingea trece pe deasupra mea, și mă gândeam, gol de la 60 de metri, m-am făcut de rahat.

Văd mingea cum se duce, mă uit, văd mingea milimetric pe lângă poartă. Și îl văd și acum cum zice: nu mai ieși din poartă, Florine. Nu am mai ieșit 2 ani de atunci, din poartă. De fiecare dată când era Hagi la minge, mi se ridica pielea pe mine, ca atunci când îți e frică”, a explicat Florin Țene.