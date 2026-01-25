Ștrampii de la grădință, adevărata legătură dintre Mihai și Florin de la Hi-q

Mihai Sturzu, fost component al trupei HI-Q, a povestit cum a ajuns să îl cunoască pe Florin, cel care i-a fost coleg de formație. Încă de la grădiniță cei doi au avut o legătură strânsă, nu dintre cele mai bune.

Cei doi au soliști aceiași vârstă drept urmare s-au cunoscut de pe vremea când erau foarte mici. Contextul nu a fost unul tocmai favorabil. ”Cu Florin mă știu din grădiniță. Eu eram așa mai masculin. Două lucruri mă enervau la codul vestimentar pe care mama îl impunea la grădăiniță: ștrampii aia de copii, oribil, de fetiță și sandalele.

Nu poți să porți sandale ca băiat, să trimiți pe un băiat în sandale. Nu se poate. Cum îmi dădea ștrampii îi tăiam în genunchi și ziceam că i-am rupt. Și cu sandalele le frecam până se rupeau. Își dai seama că mama tot insista”, a povestit Mihai.

Desigur că trebuia să existe și cineva care se bucura de acea ținută. Nimeni altul decât Florin, pe care mamam lui Mihai i-l dădea exemplu. ”În acest context cultural fașionist în grădinița aia era un copil supraponderal, ca o căprioară așa, că Florin mereu a fost gras, care țopăia în ciuda sandalelor și a ștrampilor.

Deci un copil gras în sandale și în ștrampi pe care mama mi-l dădea exemplu mereu. Iar în clasa întâi, în 15 septembrie 1986 în curtea școlii generale nr. 8 din Brașov, cine mi-a fost prezentat drept colegul meu? Florin”, a mai spus cântărețul.

Școala, mai exact un accident i-a adus împreună. ”În primele clase 1-4 Florin și-a rupt piciorul. Și eu în fiecare zi după ore mă duceam la Florin cu lecțiile și el îmi cânta la pian.

El a crescut cu pianina în casă. Florin știe cu note frumos. Foarte mult îmi plăcea aveam și câteva melodii preferate. Doi copii de 10 ani, care au devenit prieteni și suntem și acum prieteni”.