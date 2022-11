Exclusiv. Cântăreț, deputat și pilot de line! Mihai Sturzu: „Am fost cu Nicolae Ciucă în Afganistan!”. Video

Unul care a prevestit ceea ce avea să urmeze pentru el. În momentul în care trupa Hi-Q era în vogă și vindeau zeci de mii de albume, Mihai Sturzu ajunsese chiar să zboare alături de actualul premier. Mihai Sturzu a povestit momentul în podcastul România lui Cristache.

„Eu am fost cu domnul Ciucă în Afganistan. Cred că i-am purtat noroc. Când eram cântăreț, am fost cu trupa Hi-Q.”, a amintit Mihai Sturzu, dovadă stând poza pe care o are cu primul ministru pe aeroportul din Kandahar, alături de o delegație mare de artiști și personalități din România.

De pe scenă la tribuna Parlamentului

„Mi-am făcut treaba cât de bine am putut să o fac. Eu am făcut lucruri cred că bune pentru țara asta, inclusiv faptul că în România astăzi ai dreptul să-ți faci partid din trei persoane, a fost o lege inițiată de mine.”, a spus fostul deputat Mihai Sturzu, la acel moment președintele Tineretului Social Democrat. Experiența politică i-a lăsat și un gust amar.

„Multă nedreptate. Nimic nu era stabil. Hotăram noi astăzi ceva aici, un lucru bun, celebra lege a voluntariatului, care e nimic. Ce e voluntariatul într-o țară ca a noastră? Hai să facem un pic de bine unor copii… Ani de zile de muncă, de zbateri. (…) Hotăram ceva în Biroul Politic Național la ora 10, n-ajungeam în Parlament că ne răzgândeam toți.”, amintește fostul politician, actual pilot de linie.

„Eu cred în stânga asta moderată, dar nu mai știu ce e stânga asta acum. Concepția mea pe care nu mi-am schimbat-o încă și pe care, probabil, nu mi-o voi schimba foarte mult timp în viața asta este următoarea. Dincolo de faptul că țara noastră are multe resurse: petrol, gaze, sare, ape minerale, păduri, orice, cea mai importantă resursă pe care o avem e resursa umană. Nu ne garantează nimeni că cei mai deșepți, talentați, buni copii se nasc în Sectorul 1 din București. Și datoria oricărui guvern în țara asta simplă este să facă ușor pentru orice copil care se naște la tine acasă, la mine acasă, la Brașov, la Dorohoi, la Orșova, să aibă acces la aceeași Educație, Infrastructură, Sănătate. Uite, asta e stânga, program de guvernare.”, a subliniat Mihai Sturzu.