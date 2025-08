Monden Exclusiv. Trupa HI-Q, 18 ani de succes nebun: Ce regretă Mihai Sturzu acum







Trupa HI-Q a fost una dintre cele mai iubite formații pop-dance din România anilor 2000, marcând prin stilul lor pozitiv, piese cu versuri ușor de fredonat și o prezență constantă pe scenele din toată țara. Formată în anii '90, HI-Q a reușit să cucerească inimile publicului cu hituri precum „Gașca mea”, „Totul va fi bine” sau „Dor de tine, dor de noi”.

În spatele acestui succes se afla nu doar talentul muzical al membrilor, ci și o chimie reală între colegi. Mihai Sturzu a declarat, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, că îi lipsește perioada respectivă, dar și colegii.

„Da, cel mai des îmi este dor de colegii mei, de momentele petrecute împreună pe scenă, în studio, pe drum spre concerte sau în vacanțe. A fost o perioadă foarte frumoasă și intensă a vieții mele”, a spus el.

El a mai declarat că perioada petrecută în HI-Q s-a întins pe aproape două decenii, timp în care a trecut de la adolescență la maturitate.

„Perioada respectivă a durat 18 ani și a însemnat transformarea noastră din adolescenți în adulți. Uitându-mă acum în urmă, îmi dau seama că au fost anii multor transformări în bine, chiar dacă, la momentul respectiv, unele experiențe au fost mai greu de dus.”

Chiar dacă drumul artistic s-a încheiat, legătura cu colegii din trupă nu s-a rupt. Sturzu a spus că menține relația de prietenie cu foștii colegi și că discuțiile dintre ei sunt constante, în ciuda distanței geografice.

„Da, da. Suntem prieteni foarte buni, avem grupul nostru de WhatsApp… Cu Nicoleta vorbesc aproape săptămânal, în ciuda distanței dintre București și Los Angeles”, a mai povestit el pentru EVZ.

După despărțirea de scena muzicală, Mihai Sturzu a ales un nou drum profesional, radical diferit. El a spus că este acum pilot de linie și că, în paralel cu activitatea sa din aviație, a dezvoltat și un proiect dedicat copiilor pasionați de zbor.

„Mai am puțin și se împlinesc zece ani de când am devenit pilot de linie, deci zbor. Sunt pilot comandant la cea mai mare companie aeriană care operează în România. Iar în timpul liber, din acest an, am început Tabăra de Zbor, un proiect destinat copiilor între 8 și 14 ani. Chiar acum, când răspund la aceste întrebări, sunt în tabără.”

Cât despre rețeta succesului trupei HI-Q, Mihai Sturzu a declarat că, dincolo de calitatea muzicii, publicul a apreciat naturalețea și sinceritatea cu care au apărut în fața oamenilor.

„De multe ori m-am întrebat și eu care a fost „secretul” succesului nostru și cred că, dincolo de muzică, oamenii au apreciat sinceritatea noastră, autenticitatea pe care o exprimam nu doar prin versurile cântecelor, ci și prin cine eram noi — la TV, pe scenă și în afara ei. Și, sincer, cred că și faptul că suntem niște oameni foarte buni, de fapt, a contat. 🙂”

HI-Q a rămas, chiar și după ani de la retragere, un reper pentru muzica pop-dance românească. Trupa a fost, pentru mulți fani, o formulă de optimism și energie, iar piesele sale încă se aud la petreceri, nunți și alte evenimente.