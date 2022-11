Exclusiv. Mihai Sturzu a lăsat în spate o carieră muzicală de succes și a ajuns pilot. Cât l-a costat să se reprofileze. Video

Mihai Sturzu, component al trupei HI-Q, a lăsat muzica și s-a făcut pilot. El a intrat și în politică. Artistul a povestit în cadrul podcastului România lui Cristache, de pe evz.ro, că nu a fost ușor, dar că a meritat să lupte pentru visul lui.

„Am făcut 43 de ani acum de curând. Eu sunt dovada vie a faptului că poți să treci prin viață fără să muncești. Am tras foarte mult pentru fiecare etapă a vieții mele, dar faptul că de fiecare dată eu am transformat hobby-urile mele în profesii m-a ajutat foarte mult. Eu sunt un tip care se implică foarte mult emoțional. Eu mă duc la zbor fericit în fiecare zi indiferent că am check-in la 4:45. Nu am nicio problemă. Eu nu muncesc. Eu am un hobby pe care nu mi-l permit. Nu am făcut rost de 100 de milioane să-mi iau avionul, nu cred că mă întâlnesc cu ei vara asta. Am găsit niște oameni care îmi dau avionul lor să zbor. Singura rugăminte este să ajung la ce aeroport vor ei, la ora la care vor ei să iau și alți 200 și ceva de oameni cu mine și surpriză îmi dau și bani pentru asta. Îmi e rușine să zic ceva. Cam asta e mea la zbor. Îmi place foarte mult ceea ce fac și partea serioasă este că înveți foarte multe. Viața mea s-a schimbat mult de la o etapă la alta: de la muzică, de la politică și acum de la aviație. Nu a fost ușor deloc”, a spus Mihai Sturzu.

De la muzică la avioane

Mihai Sturzu a povestit că a făcut școala de aviație la 32 de ani și că i-a fost greu să se împartă între politică și marea lui pasiune. Chiar dacă el a terminat Facultatea de Litere, nu s-a lăsat intimidat de colegii care aveau mai multă experiență.

„Eu aveam 32 de ani când am făcut școala de aviație din astea mici. Foarte mult mi-a plăcut să zbor. Dacă îmi dădeai o găleată cu elice eu încercam să zbor cu ea. Nu aveam nicio problemă. Eram super fericit. Până când alți trei prieteni de-ai mei, eu n-am remarcat atunci că ei sunt cu 10 ani mai mici decât mine, m-au rugat cu cerul și pământul, eu eram deputat, să mă duc cu ei la școală pentru că aveau nevoie de minim 4 să facă o grup. Un an de zile am făcut teorie. Mergeam câteva ore joia, câteva ore vinerea.

Terminam treaba la Parlament și fugeam la școală. A fost foarte greu mai ales că eu am făcut litere, mai pe visare, pe literatură. Aveam momente literalmente, când ne pregăteam, mai ales la început. E totul super super tehnic și specific. Deschideam cărțile, manualele. Deschideam cartea și deși înțelegeam cuvintele nu înțelegeam rostul lor. Atât de greu era si după te duci la școală cu profesori. Adevărul e că eu am avut un avantaj pentru că eu spre deosebire de colegii mei, mie mi-a fost ușor să învăt”, a spus pilotul.

Câți bani a investit Mihai Sturzu în aviație

Fostul artist din HI-Q a investit o sumă de bani uriașă pentru a ajunge pilot, dar a povestit că există și variante mai ieftine.

„Am scris ditamai postarea pe Facebook despre ce școli, ce variante sunt în România. Există variante în care poți să te duci să aplici, la compania pentru care lucrez eu există un program pentru cadeți care este foarte ieftin. Și există tot felul de alte școli inclusiv instituții ale Guvernului României care fac training de pilot. Vreo 2 ani și vreo 50 de mii de euro”, a declarat Sturzu.