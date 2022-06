Start EUROPAfest 2022. Bucurați-vă de muzică într-o seară de vară la Palat !

Bucureștiul va răsuna în acordurile muzicienilor din 23 de țări prin concerte, jam sessions, concursuri, workshop-uri. De 17 ani EUROPAfest se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei și al Alteței Sale Regale Principele Radu, iar are din 2015 are titulatura Europe’s Finest Festivals.

EUROPAfest debutează pe 1 iulie cu Opening Gala Concert – Jazz at the Palace pe scena Sălii Auditorium a Palatului Regal, care găzduiește Muzeul Național de Artă al României. De la 20:00 vom sărbatori deschiderea ediției cu no. 29 alături de câștigătorii „Deutscher Rock und Pop Preis“, eveniment considerat Oscarul muzical al Europei. “Best guitarist” 2021 – Peter Autschbach | Germania și Samira Saygili | Turcia, Germania vor evolua alături de artiști din Italia, Statele Unite și Indonezia. Evenimentul include atât recitaluri, cât și sesiuni comune de jam session.

Între 2 și 8 iulie, de la 20:00, Sala Auditorium va găzdui zilnic un concert cu două sau trei trupe de jazz care vor aduce publicului din România ultimele tendințe de pe scenele din Europa, SUA, America de Sud și Asia. Capitala va fi animată de concerte precum Summertime Jazz, Italian Jazz Night, Nothing but Jazz, It’s Jazz Time, Jazz a Perfect Day sau Best of Jazz. Sofisticat sau relaxat, oricine își poate regăsi stilul preferat în varietatea de evenimente oferite.

Pe 9 iulie are loc Gala EUROPAfest care celebrează într-o atmosferă plină de emoție și entuziasm cele mai bune trupe ale ediției 2022, iar publicul va avea ocazia să afle cine sunt câștigătorii acestui an.

Luigi Gageos, directorul EUROPAfest: “Suntem încrezători că munca întregii echipe se va materializa într-un festival de calitate, care invită la răsfăț. Am reușit și anul acesta să avem un line-up atractiv, atent selecționat din 23 de țări, care aduce jazz în toate formele sale. Nouă seri de vară în care pasiunea artiștilor va trece dincolo de scenă ajungând la fiecare spectator, invitând la relaxare, timp de calitate și trăiri autentice.

Fiecare seară include două părți, la început concertul, iar apoi Jam sessions, când artiștii se provoacă muzical cu alți artiști din festival. Rând pe rând, piesă după piesă, vom trăi intens cu toții pe ritmuri și acorduri diferite, neștiind la ce să ne așteptăm. Ne vom bucura de momente interpretative inedite, născute chiar atunci, în fața publicului, într-o evoluție spontană, originală și de multe ori nonconformistă. Vă așteptăm să împărtășim trăiri și emoții unice, așa cum se cuvine unui festival internațional de 29 de ani ! Bucurați-vă de muzică într-o seară de vară la Palat ! Vă invit pe 1 iulie să spunem împreună Start EUROPAfest 2022 !”