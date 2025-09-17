Știrea că Bolojan a demisionat, un „fake absolut”, spune purtătoarea de cuvânt

Zvonurile legate de o posibilă demisie a premierului Ilie Bolojan nu sunt reale, transmite Ioana Dogioiu: „Fake absolut, nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința coaliției”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, după ce presa a scris că premierul Ilie Bolojan ar fi demisionat.

Premierul a amenințat de mai multe ori cu demisia dacă reformele fiscale, menite să reducă deficitul bugetar, nu sunt aplicate. În acest context, și pe fondul unor zvonuri privind un gest radical al lui Ilie Bolojan, a venit reacția purtătorului de cuvânt al Executivului.

În paralel, membrii coaliției de guvernare discută despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, subiect care a adus în contradictoriu PSD și premierul, dar și PNL.

O altă temă majoră este reforma administrației publice. Planul inițial al premierului prevede concedierea a 13.000 de angajați, măsură pe care o susține în continuare. Potrivit unor surse politice, Ilie Bolojan ar fi mers la ședință cu „demisia pe masă” pentru a forța adoptarea reformei.

De partea cealaltă, partenerii din coaliție consideră că ajustările bugetare trebuie făcute prin reducerea cheltuielilor, nu prin concedieri masive.

Membrii coaliției au transmis că nu văd necesare disponibilizările în masă și că soluția ar fi prioritizarea economiilor în alte zone. Discuțiile continuă în acest moment în cadrul ședinței coaliției de guvernare, unde tensiunile rămân ridicate.

Reforma administrației publice a generat un nou conflict între partide. Premierul Ilie Bolojan susține diminuarea cu 10% a numărului de posturi din administrația locală, măsură care ar presupune disponibilizarea a aproximativ 13.000 de angajați.

PSD respinge această soluție și propune, în schimb, reducerea cheltuielilor, lăsând autorităților locale libertatea de a decide cum aplică ajustările.

„Este exact ceea ce dorim noi să facem, și anume să nu tăiem, așa, otova, fără să facem analize. Asta nu înseamnă că nu există localități în România unde este supradimensionată o organigramă, dar, de exemplu, dacă avem comune care sunt până-n 1.500 de locuitori trebuie să-i faci un standard: câți angajați, între opt și 10 cu tot cu primarul”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că se lucrează la „o matrice pentru toată lumea, reguli pentru toată lumea și ținta trebuie să fie reducerea de cheltuieli, nu reducere de personal. Nu cred că vom câștiga cu datul oamenilor afară”.