EVZ Special Ștefan cel Mare, strategul care a fortificat fruntariile de Est al Europei







Ștefan cel Mare, strategul care a fortificat fruntariile de Est al Europei. De la Hotin, la Chilia, o salbă de cetăți apăra Bătrânul Continent în Evul Mediu clasic.

Ștefan cel Mare nu a fost numai un războinici și un administrator ca domnitor! Nu a ctitorit numai biserici și mânăstiri! A fost poate cel mai mare constructor de cetăți dintre toți domnitorii! Sau mai bine zis, a fost cel mai important creator al unei strategii defensive pe un hotar delimitat de Nistru, Dunăre și Marea Neagră.

Domnia lui Ștefan cel Mare (1457-1504) a fost cea mai îndelungată din istoria Moldovei și în vremea sa, Moldova a avut maximul în­tinderii teritoriale. Deși multe fortificații și cetăți de pe Nistru au avut o existență ates­tată mai devreme de domnia sa, iar unele au ajuns la o formă de maximă funcționare sub urmașii săi,

Din 1465 și până la 1484, Moldova lui Ștefan cel Mare a fost un jucător strategic la Gurile Dunării și la Marea Neagră. Chilia Nouă a fost construită de nu mai puțin de 17 000 angajați auxiliari ai meșterilor zidari. După căderea Bizanțului, la 1484, turcii otomani au cucerit Chilia și Cetatea Albă.

Dacă Ștefan cel Mare a construit cetăți sau a reparat, Petru Rareș le-a consolidat. Urmași ai lor, precum Alexandru Lăpușneanu au încercat să e demoleze. A fost o înțelegere cu turcii pentru a-i da steag de domnie.

