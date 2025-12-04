Stația de epurare veche blochează conturile RASP Ploiești: 47 de milioane de lei penalități

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești (RASP), instituție aflată în subordinea autorităților locale, are conturile blocate după ce a folosit o stație de epurare veche de aproximativ 50 de ani. Inițial, pentru stație fusese emisă o autorizație de funcționare similară unei stații moderne, însă ulterior aceasta a funcționat fără autorizație. În prezent, stația se află în administrarea unui operator privat, pentru care au fost acordate derogări privind funcționarea acesteia.

Directorul RASP Ploiești, Vasile Ionescu, a declarat, pentru news.ro, că „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă (ABA) Buzău Ialomița, a blocat conturile regiei după ce instituția a folosit o stație veche fără autorizație valabilă.

„Avem blocate conturile și în bănci, și în trezorerie pe sumele primite ca penalități, de la ANAR Buzău. Sumele cumulate începând cu 2023, când am avut în administrare o stație de epurare veche, dar cu autorizație pentru alte norme, ca și cum ar fi fost o stație nouă, au generat aceste penalități. Ulterior nu s-a mai emis autorizație, am funcționat fără autorizație și s-au aplicat penalitățile mărite, ajungând la 47 de milioane de lei, 9,6 milioane de euro”, a explicat Vasile Ionescu.

Potrivit directorului, stația veche a fost predată în administrarea unei firme private, Apa Nova, pe 3 septembrie 2025: Operatorul și-a prelungit anterior contractul cu 12 ani și jumătate, în 2024, și a preluat stația nouă, care trebuia finalizată, precum și pe cea veche, beneficiind de derogări de la ABA Buzău. RASP Ploiești nu a avut nicio derogare pentru funcționarea stației vechi”.

„Noi nu am avut stația modernă, iar acum operatorul privat a preluat și stația veche, și pe cea nouă, cu derogare. Noi nu am avut această derogare”, a mai spus Ionescu. Directorul RASP Ploiești a precizat că instituția a mai avut conturi blocate în trecut pentru motive similare: „Din cauza blocării, regia nu își poate plăti utilitățile. sperăm ca măcar sumele aferente salariilor să fie disponibile. ANAR a decis blocarea conturilor, deși RASP a solicitat eșalonarea datoriilor”.