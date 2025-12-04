Economie

Stația de epurare veche blochează conturile RASP Ploiești: 47 de milioane de lei penalități

Comentează știrea
Stația de epurare veche blochează conturile RASP Ploiești: 47 de milioane de lei penalitățiSursa foto: Facebook/RASP Ploiești
Din cuprinsul articolului

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești (RASP), instituție aflată în subordinea autorităților locale, are conturile blocate după ce a folosit o stație de epurare veche de aproximativ 50 de ani. Inițial, pentru stație fusese emisă o autorizație de funcționare similară unei stații moderne, însă ulterior aceasta a funcționat fără autorizație. În prezent, stația se află în administrarea unui operator privat, pentru care au fost acordate derogări privind funcționarea acesteia.

Directorul RASP Ploiești: Am funcționat fără autorizație și s-au aplicat penalitățile mărite

Directorul RASP Ploiești, Vasile Ionescu, a declarat, pentru news.ro, că „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă (ABA) Buzău Ialomița, a blocat conturile regiei după ce instituția a folosit o stație veche fără autorizație valabilă.

„Avem blocate conturile și în bănci, și în trezorerie pe sumele primite ca penalități, de la ANAR Buzău. Sumele cumulate începând cu 2023, când am avut în administrare o stație de epurare veche, dar cu autorizație pentru alte norme, ca și cum ar fi fost o stație nouă, au generat aceste penalități. Ulterior nu s-a mai emis autorizație, am funcționat fără autorizație și s-au aplicat penalitățile mărite, ajungând la 47 de milioane de lei, 9,6 milioane de euro”, a explicat Vasile Ionescu.

Rețea apă

.Sursa foto Arhiva EVZ

Problemele legate de autorizație și predarea stației

Potrivit directorului, stația veche a fost predată în administrarea unei firme private, Apa Nova, pe 3 septembrie 2025: Operatorul și-a prelungit anterior contractul cu 12 ani și jumătate, în 2024, și a preluat stația nouă, care trebuia finalizată, precum și pe cea veche, beneficiind de derogări de la ABA Buzău. RASP Ploiești nu a avut nicio derogare pentru funcționarea stației vechi”.

Meghan dă din casă, în încercarea de a mai face niște bani
Meghan dă din casă, în încercarea de a mai face niște bani
CFR, rușinea României: Trenul Gara de Nord - Otopeni, invadat de gândaci
CFR, rușinea României: Trenul Gara de Nord - Otopeni, invadat de gândaci

„Noi nu am avut stația modernă, iar acum operatorul privat a preluat și stația veche, și pe cea nouă, cu derogare. Noi nu am avut această derogare”, a mai spus Ionescu. Directorul RASP Ploiești a precizat că instituția a mai avut conturi blocate în trecut pentru motive similare: „Din cauza blocării, regia nu își poate plăti utilitățile. sperăm ca măcar sumele aferente salariilor să fie disponibile. ANAR a decis blocarea conturilor, deși RASP a solicitat eșalonarea datoriilor”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:15 - Meghan dă din casă, în încercarea de a mai face niște bani
17:02 - CFR, rușinea României: Trenul Gara de Nord - Otopeni, invadat de gândaci
16:56 - AEP lansează un proiect-pilot pentru alegătorii cu dizabilități de vedere la scrutinul din 7 decembrie 2025
16:47 - Directorul Apelor Române cere în instanță sporul de 15% pentru disponibilitatea în situații de inundații
16:41 - Compensațiile la curent nu vor mai fi oferite în 2026. Guvernul explică decizia și promite sprijin pentru cei vulner...
16:28 - Johny Romano despre aventura cu mascații: M-au mirosit câinii 2 ore

HAI România!

Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal

Proiecte speciale