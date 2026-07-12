Noul sezon fotbalistic din România, 2026 - 2027, debutează în mod oficial cu o confruntare de maxim interes, programată duminică, de la ora 20:30. Stadionul Ion Oblemenco din Craiova va fi gazda Supercupei României, un meci decisiv în care se va acorda primul trofeu al anului competițional. Protagonistele acestei dispute de gală sunt Universitatea Craiova, campioana en-titre a României în ediția 2025-2026, și Universitatea Cluj, ocupanta poziției secunde în Superligă.

Pentru clubul ardelean, câștigarea acestui trofeu ar avea o însemnătate deosebită și ar reprezenta o premieră absolută. Competiția a fost înființată abia în anul 1994, motiv pentru care, în 1965, atunci când clujenii au reușit să își adjudece Cupa României, aceștia nu au avut posibilitatea legală de a juca pentru Supercupă.

O victorie duminică seară ar aduce prima Supercupă în vitrina ardelenilor. Alături de Cupa României menționată anterior, noul trofeu ar deveni al doilea succes major din întreaga istorie a clubului. Semnificația este cu atât mai profundă dacă privim palmaresul general al echipei din Cluj, o formație care a terminat de două ori pe locul secund în campionat și a pierdut nu mai puțin de șase finale ale Cupei României. Din acest motiv, motivarea jucătorilor antrenați pentru acest duel este la cote maxime.

În tabăra cealaltă, Universitatea Craiova privește această confruntare dintr-o perspectivă diferită, dar la fel de intensă. Oltenii au mai câștigat acest trofeu o singură dată în istoria lor, în ediția din 2021. La momentul respectiv, alb-albaștrii au participat în calitate de câștigători ai Cupei României și s-au impus în fața rivalilor de la CFR Cluj, după un scor de 0-0 în timpul regulat și un triumf cu 4-2 la loviturile de departajare.

Totuși, oltenii păstrează și o amintire dureroasă legată de această competiție. În anul 2018, Universitatea Craiova a pierdut Supercupa cu scorul de 0-1, tot în fața celor de la CFR Cluj. Ceea ce a durut cel mai mult a fost faptul că eșecul s-a înregistrat chiar în Bănie, pe gazonul de pe Ion Oblemenco. Prin urmare, un eventual succes obținut duminică nu doar că ar dubla numărul de Supercupe din vitrina clubului, dar ar reuși să șteargă complet acea amintire neplăcută, transformând stadionul de acasă într-un spațiu de mare sărbătoare.

Meciul de la Craiova are și o miză statistică extrem de interesantă pentru fotbalul autohton. Până în prezent, doar 12 cluburi din România au reușit să își treacă în palmares Supercupa. În cazul în care Universitatea Cluj va câștiga partida, ardelenii vor deveni clubul cu numărul 13 care își înscrie numele pe această listă selectă a laureatelor din toate timpurile.

De cealaltă parte, dacă Universitatea Craiova se va impune, formația din Bănie va ajunge la un total de două trofee. Această performanță le-ar permite oltenilor să egaleze echipe precum Dinamo București, Astra Giurgiu și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe pe treapta a doua a podiumului istoric al competiției.

Comisia Centrală a Arbitrilor a desemnat o brigadă condusă la centru de Iulian Călin. Acesta va fi ajutat de la margini de arbitrii asistenți Florin Neacșu și Marin Nicușor. Rolul de al patrulea oficial pe marginea terenului îi va reveni lui Florin Andrei, în timp ce Laszlo Imre Bucsi a fost desemnat ca rezervă de asistent.

Tehnologia de asistență video pentru arbitraj nu va lipsi de la această finală. Responsabili direct de monitorizarea oficială a sistemului din camera VAR vor fi Adrian Cojocaru, în calitate de arbitru VAR, și Valentin Porumbel, ca asistent VAR.

Un aspect extrem de important pentru organizarea acestei partide este implementarea noilor soluții tehnice. Deoarece acesta reprezintă primul meci oficial la care se va utiliza noul HUB VAR de la Mogoșoaia, federația a decis să ia măsuri de siguranță suplimentare. Pentru a preîntâmpina eventualele erori sau defecțiuni, la stadion a fost pregătită o soluție completă de back-up pentru sistemul video.

În acest sens, arbitrii Marcel Bîrsan și Sorin Costreie au fost numiți oficial ca arbitri VAR de rezervă direct la fața locului. Această hotărâre strategică a fost implementată pentru a putea gestiona rapid orice fel de situație imprevizibilă care nu ar putea fi rezolvată în timp util din cauza noului HUB, cum ar fi o viteză de conexiune slabă sau semnale întârziate. În acest fel, organizatorii se asigură că jocul se va desfășura în cele mai bune condiții de corectitudine.

Supervizarea întregii brigăzi de arbitri și a implementării regulamentului va fi asigurată de observatorul Iosif Olah, oficial aflat în ultimul său an de activitate profesională.