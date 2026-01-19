Stare de dezastru național în Africa de Sud. Cel puțin 30 de persoane au murit în urma indundațiilor

Africa de Sud a decis duminică instituirea stării de dezastru național, ca urmare a ploilor torențiale și a inundațiilor care au provocat moartea a cel puțin 30 de persoane în nordul țării, au distrus mii de locuințe și au afectat grav infrastructura rutieră, inclusiv drumuri și poduri, informează Associated Press.

Anunțul a fost făcut de conducerea Centrului Național pentru Managementul Dezastrelor și confirmat de guvern. Măsura permite autorităților centrale să coordoneze unitar intervențiile și resursele necesare pentru gestionarea situației de urgență.

Cele mai severe consecințe s-au înregistrat în provinciile Limpopo și Mpumalanga, unde au fost raportate și decesele. Ministerul Guvernării Cooperative și Afacerilor Tradiționale a precizat însă că efectele vremii extreme au fost resimțite în cel puțin alte trei provincii ale țării.

De mai multe săptămâni, părți din Africa de Sud, dar și din țările vecine Mozambic și Zimbabwe, se confruntă cu precipitații abundente. Acestea au generat inundații majore în centrul și sudul Mozambicului și în nordul Africii de Sud. De la debutul ploilor, la finalul anului trecut, peste 100 de persoane și-au pierdut viața în cele trei state.

Inundațiile din nordul Africii de Sud au determinat închiderea Parcul Național Kruger și evacuarea a sute de turiști și membri ai personalului din taberele afectate, care au fost relocați în zone sigure ale parcului.

Premierul provinciei Limpopo a declarat că pagubele produse de fenomenele meteo se ridică la aproximativ 240 de milioane de dolari, numeroase locuințe și clădiri fiind complet distruse de viituri.

Anul trecut, peste 100 de persoane au murit în urma inundațiilor din provincia Eastern Cape, în sudul țării, iar în 2022, mai mult de 400 de oameni și-au pierdut viața în provincia KwaZulu-Natal, tot din cauza ploilor extreme.

Echipele de salvare au continuat operațiunile de căutare pentru patru persoane dispărute, printre care și Siyanda Baloyi, un copil de 5 ani, despre care se crede că a fost luat de ape după ce locuința familiei sale din Limpopo a fost inundată joia trecută.

Autoritățile au mai anunțat că un funcționar guvernamental din municipalitatea Ekurhuleni, situată la est de Johannesburg, este dat dispărut după ce vehiculul în care se afla a fost luat de viituri în Mozambic. Andile Mngwevu și ceilalți ocupanți ai mașinii sunt în continuare de negăsit.

Între timp, Parcul Național Kruger urma să fie redeschis publicului, după suspendarea activității cauzată de inundațiile puternice care au dus la evacuarea a peste 300 de turiști și angajați.

Parcul, una dintre cele mai mari rezervații naturale din lume, cu o suprafață de aproximativ 2.000 de hectare, situat la granița cu Mozambic și Zimbabwe, a suferit pagube extinse după ce ploile torențiale au afectat provinciile Mpumalanga și Limpopo și au provocat moartea a peste 20 de persoane.