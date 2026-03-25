„Star Trek: Starfleet Academy” nu va continua. Audiențele slabe și asocierea cu mișcarea woke, principalele cauze

„Star Trek: Starfleet Academy”, cea mai recentă producție legată de franciza legendară, nu va mai continua, deși filmările pentru sezonul doi s-au încheiat deja. CBS Studios și Paramount+ au confirmat că seria se încheie în acest punct, decizia fiind luată după un sezon care a stârnit controverse în rândul fanilor. O parte dintre aceștia au asociat producția cu fenomenul „woke”.

Deși studioul a apreciat realizările creative ale echipei, serialul nu a reușit să intre în top 10 săptămânal al platformelor de streaming, conform datelor Nielsen, a declarat o sursă pentru Fox News Digital.

Într-un comunicat comun, reprezentanții CBS Studios și Paramount+ au explicat că sunt „foarte mândri de ambiția, pasiunea și creativitatea” serialului, care a „extins universul Star Trek și a introdus personaje curajoase”.

Primul episod al seriei a fost lansat gratuit pe YouTube, unde a generat numeroase reacții negative în secțiunea de comentarii. Mulți spectatori au acuzat producția că se abate de la spiritul original al francizei.

Mai mulți membri ai distribuției, inclusiv Gina Yashere, au afirmat că eticheta de „woke” se aliniază cu tradiția francizei. În serial, personajul interpretat de Yashere are o relație cu o persoană de același sex. Actorul Robert Picardo, cunoscut din franciză, a scris pe Instagram că „inima francizei a fost ‘woke’” cu mult timp înainte ca termenul să fie folosit.

Criticii au apreciat primele episoade, însă reacțiile publicului au fost mult mai critice. La un moment dat, scorul audienței pe Rotten Tomatoes a scăzut la 35%, iar în prezent serialul are 4,4 din 10 pe IMDb, majoritatea recenziilor fiind de o stea. William Shatner, care a jucat căpitanul James T. Kirk în seria originală „Star Trek”, a comentat închiderea noului serial, amintind de episodul din anii 1960 în care a avut loc celebrul sărut între două personaje de același sex.

„În primul meu serial ‘Star Trek’, un sărut a fost considerat scandaloas; multe posturi din sud au retras episodul și au condamnat show-ul. În termeni de azi, ar fi fost numit ‘woke DEI crap’ pentru că încălca normele societății de atunci. Nu pare că s-a schimbat prea mult”, a afirmat el.

Producătorii executivi Alex Kurtzman și Noga Landau au declarat că sezonul doi este în etapa de post-producție și că plănuiesc să îl finalizeze „într-un mod satisfăcător”.

Termenul „woke” provine din limba engleză și înseamnă „treaz” sau „conștient”. În context social și cultural, woke se referă la o conștientizare puternică a problemelor legate de justiția socială, egalitate, discriminare rasială, de gen sau alte forme de inegalitate.