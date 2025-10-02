Spitalul Fundeni și 400 de blocuri din Capitală au rămas fără căldură

Nu doar vremea se răcește, ci și caloriferele din Spitalul Fundeni, unde pacienții tremură din cauza unei avarii majore pe Magistrala II Sud. Incidentul lasă fără căldură și apă caldă peste 400 de blocuri din Capitală, exact în pragul valului de frig. „Lucrările afectează alimentarea cu agent termic a unui număr de 29 de puncte termice (400 de blocuri şi Spitalul Fundeni)”, a transmis Compania Municipală Termoenergetica.

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti a informat că intervenția asupra conductei principale DN 600 este necesară pentru a repara o avarie majoră apărută în sistemul de termoficare. Echipele de lucru sunt deja mobilizate în zona străzii Ion Alexe, unde se desfășoară operațiunile de izolare a porțiunii afectate și de înlocuire a segmentelor deteriorate.

Reprezentanții companiei au precizat că lucrările vor fi finalizate până sâmbătă, urmând ca reluarea furnizării agentului termic către Spitalul Fundeni și blocurile afectate să se facă imediat după finalizarea probelor de presiune.

Până atunci, Termoenergetica le recomandă bucureștenilor să utilizeze alternative pentru încălzire și anunță că monitorizează permanent evoluția intervenției pentru a respecta termenul estimat.

Conform anunțului transmis de Termoenergetica, lucrările vor fi finalizate cel târziu sâmbătă, 4 octombrie 2025, dacă nu vor apărea complicații tehnice suplimentare. Echipele de intervenție acționează în regim de urgență pentru a repara avaria apărută pe conducta principală, efectuând manevrele de închidere, golire și aerisire necesare pregătirii sudurilor.

Rețeaua de termoficare afectată are o vechime de peste cinci decenii, fiind pusă în funcțiune în anul 1970, fapt ce explică vulnerabilitatea acesteia la defecte recurente. Compania a dat asigurări că dispeceratele monitorizează permanent situația și că vor fi luate toate măsurile pentru reluarea cât mai rapidă a furnizării agentului termic către locuitorii din zona vizată.

Termoenergetica subliniază că datele privind reluarea furnizării agentului termic sunt doar estimative, fiind stabilite înainte de începerea efectivă a lucrărilor și de deschiderea șantierelor.

Durata intervențiilor poate varia considerabil, întrucât depinde de gradul real de deteriorare a conductelor și de complexitatea reparațiilor necesare pentru restabilirea funcționării sistemului de termoficare.