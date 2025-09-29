Clarificări privind rolul și situația Electrocentrale București (ELCEN) în sistemul de termoficare al Capitalei

Recent, au fost exprimate în spațiul public o serie de opinii referitoare la funcționarea sistemului de termoficare din București și la rolul ELCEN. Având în vedere interesul major al opiniei publice pentru un subiect care privește confortul și calitatea vieții a peste 500.000 de apartamente racordate la sistemul de încălzire centralizată, ELCEN consideră necesar să ofere o serie de clarificări.

ELCEN este cel mai mare producător de energie termică din România, asigurând agentul termic necesar pentru încălzirea și apa caldă a locuitorilor Capitalei. În același timp, compania produce și energie electrică, livrată în Sistemul Energetic Național (SEN), contribuind astfel la securitatea energetică a României. Modelul de funcționare al unei centrale de tip cogenerare presupune producerea simultană de energie termică și electrică, ceea ce aduce beneficii de eficiență globală prin utilizarea mai eficientă a combustibilului și valorificarea integrală a căldurii reziduale cu impact direct în reducerea pierderilor.

Activitatea ELCEN este strict reglementată de ANRE. Veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice și a celei termice sunt naturale și necesare pentru funcționarea oricărei companii de producție de energie și sunt utilizate pentru plata combustibilului, a certificatelor de emisii și pentru derularea programelor de investiții. Veniturile și profiturile sunt auditate și raportate public. Profitul nu este „extras” în mod discreționar, ci face parte din funcționarea normală a unei companii energetice, care are obligații de plată, investiții și programe de modernizare.

De-a lungul timpului, acumularea unor datorii majore a avut consecințe directe asupra investițiilor în sistemul de încălzire centralizată. Aceste datorii sunt generate, în primul rând, de întârzierile la plată sau neplata subvenției pentru termie, o obligație ce revine Primăriei Municipiului București:

RADET (companie aflată în subordinea Primăriei Municipului București) a intrat în 2016 în insolvență. Insolvența RADET a atras după sine și insolvența ELCEN, fapt care a blocat accesul ELCEN la fonduri europene și a împiedicat posibilitățile de investiții majore pe o perioadă îndelungată. RADET a intrat în 2019 în faliment, lăsând în urmă datorii neachitate către ELCEN în valoare de 3,7 miliarde lei. Termoenergetica (companie aflată în subordinea Primăriei Municipului București) înființată în 2019 cu zero datorii, a acumulat deja datorii de aprox 1,3 miliarde lei către ELCEN.

A doua cauză majoră a acumulării de către Termoenergetica a acestei datorii față de ELCEN în valoare de aprox. 1,3 miliarde lei, o reprezintă pierderile financiare și tehnologice induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație înregistrate de către Termoenergetica, ce nu sunt asumate și achitate de către Primăria Municipiului București. Cuantumul pierderilor financiare și tehnologice se regăsește în situațiile financiare disponibile la nivelul Termoenergetica. Pierderile de apă fierbinte din rețeaua de transport și distribuție ajung la peste 2.000 de tone pe oră în sezonul rece. ELCEN a livrat și continuă să livreaze agent termic fără să ştie dacă şi când va încasa banii pentru ceea ceea ce livrează.

Începând cu 2023, odată cu închiderea procedurii de insolvență, ELCEN a reintrat în circuitul economic normal. În 2024 au fost semnate contractele de finanțare pentru construcția a trei grupuri noi în București (CET București Sud, CET Grozăvești, CET Progresu), investiții esențiale pentru eficientizarea activității de producție.

Compania derulează proiecte de dezvoltare care vizează utilizarea unor tehnologii moderne, inclusiv soluții geotermale, producerea de hidrogen, stocare de energie și digitalizarea proceselor. Trei CET-uri ale ELCEN urmează a fi modernizate cu fonduri europene, dar există riscul pierderii acestor bani pentru că ELCEN întâmpină dificultăți în a obţine cofinanţare din cauza datoriilor pe care trebuie să le recupereze de la Termoenergetica/PMB.

În ciuda dificultăților financiare, ELCEN coninuă să asigure agent termic pentru furnizarea de apă caldă și căldură pentru București și, de asemenea, electricitate pentru SEN. Compania și-a îndeplinit rolul de producător în condiții dificile, afectată de un istoric de datorii uriașe, și, în paralel, a demarat proiecte majore de modernizare și eficientizare. Prin toate aceste demersuri, ELCEN demonstrează că este un partener de încredere în procesul de asigurare a securității energetice locale și naționale și își menține angajamentul pentru modernizarea sistemului de încălzire centralizată din București, în beneficiul direct al locuitorilor Capitalei.

Doar printr-o viziune comună, bazată pe dialog instituțional și pe asumarea responsabilităților, pot fi oferite soluții reale și sustenabile pentru bucureșteni. Considerăm că adevărata soluție pentru rezolvarea problemelor sistemului de termoficare constă în cooperarea loială dintre toate instituțiile implicate.