În contextul extinderii focarului de Ebola din Republica Democratică Congo, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) va demara, săptămâna viitoare, un studiu clinic destinat evaluării a două tratamente experimentale împotriva virusului. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că toate pregătirile necesare au fost finalizate, iar cercetarea va evalua eficiența antiviralelor MBP134 și Remdesivir, administrate atât individual, cât și în combinație, pentru reducerea mortalității în rândul pacienților infectați.

Oficialul a adăugat că dozele necesare studiului au fost donate de Statele Unite și compania farmaceutică Gilead Sciences, iar detalii suplimentare privind desfășurarea proiectului vor fi prezentate în perioada următoare.

Studiul va fi realizat de un consorțiu format din Institutul Național de Cercetare Biomedicală din Congo, organizația umanitară ALIMA, Universitatea Oxford și Organizația Mondială a Sănătății.

Anunțul vine în aceeași perioadă în care Franța a confirmat primul caz de Ebola. Pacientul este un medic care s-a întors recent dintr-o misiune desfășurată în Republica Democratică Congo, unde a acordat îngrijiri medicale unor bolnavi infectați.

Potrivit reprezentanților OMS, starea acestuia este stabilă, simptomele fiind ușoare și însoțite de febră. Autoritățile sanitare franceze au declanșat imediat o anchetă epidemiologică și au început identificarea tuturor persoanelor care au intrat în contact cu pacientul. Acestea vor rămâne în izolare la domiciliu timp de 21 de zile și vor fi monitorizate permanent.

Potrivit OMS, riscul de răspândire a virusului în Franța și la nivel global rămâne redus.

Conform celor mai recente date comunicate de Organizația Mondială a Sănătății, în Republica Democratică Congo au fost confirmate 1.094 de cazuri de Ebola, iar 277 de persoane au decedat din cauza infecției.

În ultimele cinci săptămâni, autoritățile au extins considerabil capacitatea de răspuns. Numărul paturilor disponibile pentru tratarea pacienților a crescut de la mai puțin de zece la peste 500, distribuite în 19 centre medicale. Totodată, capacitatea de testare a fost mărită de la aproximativ 30 de teste zilnice la peste 2.000 de teste pe zi, efectuate în nouă laboratoare din trei provincii.

În ciuda acestor progrese, Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat că răspândirea virusului continuă într-un ritm mai rapid decât capacitatea de intervenție. Printre principalele dificultăți se numără lipsa fondurilor, problemele de securitate din teren, identificarea incompletă a contacților și accesul limitat al echipelor umanitare în anumite zone.

Epidemia este concentrată în provincia Ituri, din estul Republicii Democrate Congo, însă s-a extins și în regiunile învecinate, determinând autoritățile din Uganda să intensifice măsurile de supraveghere la frontieră pentru a preveni transmiterea transfrontalieră.

Specialiștii avertizează că focarul rămâne o amenințare majoră pentru întreaga regiune, în special în zonele afectate de conflicte armate, deplasări masive de populație și un sistem medical insuficient dezvoltat.

Actualul focar este provocat de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola, pentru care, în prezent, nu există un vaccin aprobat. Boala provoacă febră hemoragică severă și se transmite prin contact direct cu fluidele corporale ale persoanelor infectate.