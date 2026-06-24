Ebola a ajuns în Franța. Un medic întors din Congo, testat pozitiv

Franţa a confirmat primul caz de Ebola asociat actualei epidemii care afectează Republica Democratică Congo (RDC). Este vorba despre un medic care s-a întors recent dintr-o misiune umanitară desfăşurată în statul african şi care a fost diagnosticat cu virusul, au anunţat autorităţile sanitare franceze.

Pacientul a fost izolat imediat după confirmarea infecţiei, iar autorităţile au declanşat procedurile de identificare şi monitorizare a persoanelor cu care acesta a intrat în contact.

Ministerul francez al Sănătăţii a transmis că riscul pentru populaţia europeană rămâne redus, în conformitate cu evaluările instituţiilor europene de sănătate publică.

Potrivit autorităţilor, este pentru prima dată când un caz de Ebola este diagnosticat pe teritoriul Franţei.

În timpul epidemiei majore din Africa de Vest, din 2014, Franţa a primit doi pacienţi infectaţi, însă aceştia fuseseră deja diagnosticaţi în afara ţării înainte de transfer.

Cazul din Franţa reprezintă şi primul diagnostic confirmat în afara continentului african de la debutul actualei epidemii.

Republica Democratică Congo se confruntă cu o epidemie severă de Ebola, boală virală care provoacă febră hemoragică şi care are o rată ridicată de mortalitate.

Potrivit datelor prezentate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), actualul focar a înregistrat cel mai mare număr de cazuri confirmate în prima lună de la debut dintre toate epidemiile de Ebola documentate până în prezent.

Autorităţile sanitare au raportat aproape 900 de cazuri şi peste 230 de decese, însă specialiştii avertizează că numărul real al îmbolnăvirilor ar putea fi mai mare, deoarece multe dintre zonele afectate sunt greu accesibile.

Epidemia afectează şi Uganda şi este provocată de tulpina rară Bundibugyo, pentru care nu există în prezent un vaccin aprobat sau un tratament specific.

Ministerul francez al Sănătăţii a precizat că toate măsurile de siguranţă au fost aplicate imediat după sosirea medicului în Franţa. Acesta a fost transferat într-o unitate medicală specializată, în condiţii de securitate biologică.

În paralel, epidemiologii desfăşoară o anchetă pentru identificarea tuturor persoanelor care au avut contact apropiat cu pacientul. Acestea urmează să fie monitorizate şi, dacă va fi necesar, plasate în izolare la domiciliu pentru o perioadă de 21 de zile, corespunzătoare intervalului maxim de incubaţie al virusului.

Experţii în sănătate publică consideră că riscul unei răspândiri extinse în Europa rămâne scăzut, întrucât virusul Ebola nu se transmite la fel de uşor precum alte boli infecţioase şi necesită contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate.