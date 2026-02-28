Spectacol în Premier League. Liverpool a învins West Ham cu 5-2

FC Liverpool a oferit spectacol total în fața suporterilor și a trecut cu 5-2 de West Ham United, într-un meci important pentru etapa a 28-a din Premier League. Partida de pe Anfield a fost marcată de numeroase faze spectaculoase, gazdele reușind să își asigure victoria după un joc în care au dominat.

Formația pregătită de Arne Slot a început în forță și a deschis scorul rapid, prin Ekitike, încă din minutul 5. Presiunea constantă a „cormoranilor” s-a concretizat din nou în minutul 24, când Van Dijk a majorat avantajul. Până la pauză, diferența a devenit și mai clară, Mac Allister înscriind în minutul 43 pentru 3-0.

La reluare, West Ham a încercat să revină în joc, iar Soucek a redus din diferență în minutul 49. Replica lui Liverpool a venit însă în minutul 70, când Gakpo a readus avantajul de trei goluri pe tabelă. Castellanos a punctat pentru londonezi la scurt timp, stabilind scorul la 4-2, dar finalul le-a aparținut tot gazdelor. Axel Disasi și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 82, fixând rezultatul final la 5-2.

Grație acestui succes, Liverpool a acumulat 48 de puncte și ocupă locul cinci în clasament. West Ham rămâne pe poziția a 18-a, cu 25 de puncte.

Un alt meci spectaculos s-a disputat pe Turf Moor, acolo unde Brentford a avut un start perfect și a condus cu 3-0, prin golurile lui Damsgaard (min. 9), Igor Thiago (min. 25) și Schade (min. 34). Burnley, aflată în subsolul clasamentului, nu a cedat și a revenit spectaculos.

Gazdele au redus din diferență înainte de pauză, după un autogol al lui Kayode, în minutul 45+3. Anthony a înscris în minutul 47, iar Flemming a egalat în minutul 60. Același Flemming a avut un gol anulat de VAR în minutul 81. Brentford a revenit în avantaj în minutul 90+3, când Damsgaard a marcat din nou.

Finalul a fost incandescent: antrenorul lui Burnley, Scott Parker, l-a introdus pe Ashley Barnes în primul minut al prelungirilor, iar acesta a înscris în minutul 90+8 pentru 4-4. După o analiză VAR de trei minute, reușita a fost anulată, iar partida s-a încheiat 3-4. Brentford urcă pe locul 7, cu 43 de puncte, în timp ce Burnley este penultima, cu 19 puncte.

Într-un alt duel al zilei, Everton a reușit o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu 3-2 pe terenul celor de la Newcastle. Etapa a 28-a a confirmat astfel echilibrul și spectaculozitatea campionatului englez, cu meciuri bogate în goluri și răsturnări de situație până în ultimele minute.