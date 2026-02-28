Sport

Spectacol în Premier League. Liverpool a învins West Ham cu 5-2

Comentează știrea
Spectacol în Premier League. Liverpool a învins West Ham cu 5-2Liverpool FC. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

FC Liverpool a oferit spectacol total în fața suporterilor și a trecut cu 5-2 de West Ham United, într-un meci important pentru etapa a 28-a din Premier League. Partida de pe Anfield a fost marcată de numeroase faze spectaculoase, gazdele reușind să își asigure victoria după un joc în care au dominat.

Spectacol în Premier League. Liverpool a învins West Ham cu 5-2

Formația pregătită de Arne Slot a început în forță și a deschis scorul rapid, prin Ekitike, încă din minutul 5. Presiunea constantă a „cormoranilor” s-a concretizat din nou în minutul 24, când Van Dijk a majorat avantajul. Până la pauză, diferența a devenit și mai clară, Mac Allister înscriind în minutul 43 pentru 3-0.

La reluare, West Ham a încercat să revină în joc, iar Soucek a redus din diferență în minutul 49. Replica lui Liverpool a venit însă în minutul 70, când Gakpo a readus avantajul de trei goluri pe tabelă. Castellanos a punctat pentru londonezi la scurt timp, stabilind scorul la 4-2, dar finalul le-a aparținut tot gazdelor. Axel Disasi și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 82, fixând rezultatul final la 5-2.

Grație acestui succes, Liverpool a acumulat 48 de puncte și ocupă locul cinci în clasament. West Ham rămâne pe poziția a 18-a, cu 25 de puncte.

Trupul ayatollahul Khamenei, găsit printre ruine. Cine va conduce Iranul, potrivit lui Trump. Live text
Trupul ayatollahul Khamenei, găsit printre ruine. Cine va conduce Iranul, potrivit lui Trump. Live text
Ioana Tufaru a fost părăsită de soț: De o lună și ceva a plecat de acasă
Ioana Tufaru a fost părăsită de soț: De o lună și ceva a plecat de acasă
Premier League

Premier League. Sursa foto: X

Un alt meci spectaculos din Premier League s-a disputat pe Turf Moor

Un alt meci spectaculos s-a disputat pe Turf Moor, acolo unde Brentford a avut un start perfect și a condus cu 3-0, prin golurile lui Damsgaard (min. 9), Igor Thiago (min. 25) și Schade (min. 34). Burnley, aflată în subsolul clasamentului, nu a cedat și a revenit spectaculos.

Gazdele au redus din diferență înainte de pauză, după un autogol al lui Kayode, în minutul 45+3. Anthony a înscris în minutul 47, iar Flemming a egalat în minutul 60. Același Flemming a avut un gol anulat de VAR în minutul 81. Brentford a revenit în avantaj în minutul 90+3, când Damsgaard a marcat din nou.

Finalul a fost incandescent: antrenorul lui Burnley, Scott Parker, l-a introdus pe Ashley Barnes în primul minut al prelungirilor, iar acesta a înscris în minutul 90+8 pentru 4-4. După o analiză VAR de trei minute, reușita a fost anulată, iar partida s-a încheiat 3-4. Brentford urcă pe locul 7, cu 43 de puncte, în timp ce Burnley este penultima, cu 19 puncte.

Everton câștigă la Newcastle

Într-un alt duel al zilei, Everton a reușit o victorie importantă în deplasare, impunându-se cu 3-2 pe terenul celor de la Newcastle. Etapa a 28-a a confirmat astfel echilibrul și spectaculozitatea campionatului englez, cu meciuri bogate în goluri și răsturnări de situație până în ultimele minute.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:01 - Trupul ayatollahul Khamenei, găsit printre ruine. Cine va conduce Iranul, potrivit lui Trump. Live text
22:55 - Ioana Tufaru a fost părăsită de soț: De o lună și ceva a plecat de acasă
22:49 - Claude Cowork preia sarcinile angajaților uituci
22:45 - Cele mai înspăimântătoare metode de tortură din istoria umanității. Victimele aveau o soartă îngrozitoare
22:41 - Acatistul Sfintei Mucenițe Agatha pentru ajutarea celor care suferă de boli de inimă și cancer la sân
22:36 - Cum își consolidează Transpeco Logistics & Distribution S.A. poziția de lider prin investiții masive și standard...

HAI România!

Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Cum ne-am apăra în caz de război? Articolul 5, o garanție solidă, sau un risc asumat?
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguranță”. Video
Radu Coșarcă remarcă o mare greșeală a PSD. „Să faci referendumuri la jumătatea drumului denotă slăbiciune, nesiguran...
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de Șerban Nicolae. „Orice tâmpenie poate primi eticheta de reformă”. Video

Proiecte speciale