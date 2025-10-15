Politica

Spectacol al ipocriziei în Senatul României: USR își trădează alegătorii și votează împotriva propriei legi

Parlamentul României. Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin
Astăzi, în Senatul României, a avut loc un moment de maximă ipocrizie politică: USR a votat împotriva propriei Propuneri legislative prin care se cerea desființarea AMEPIP, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Această răsturnare de situație, de la inițiator la adversar, a fost taxată dur de Grupul Senatorial AUR, care a demascat duplicitatea USR la tribuna Senatului.

„Astăzi asistăm la un nou spectacol suprarealist de ipocrizie politică marca USR!” a declarat senatorul AUR, Ștefan Geamănu.

„Partidul care, în opoziție, se bătea cu pumnii în piept că vrea reformă, votează astăzi împotriva propriei inițiative, doar pentru că a ajuns la putere și are interesul să păstreze sistemul. Românii au început să vadă că USR nu e o alternativă, ci doar aceeași Mărie cu altă pălărie.”

Votul de astăzi al USR arată că singurul lor obiectiv real a fost controlul sinecurilor

În timp ce USR, alături de ceilalți parteneri ai majorității parlamentare, validează risipa și perpetuarea instituțiilor birocratice ineficiente, AUR rămâne consecvent luptei împotriva risipei banului public și a supra-reglementării. Poziția noastră este fermă: instituțiile inutile care devorează bugete mari, precum AMEPIP, trebuie desființate pentru a opri irosirea resurselor naționale.

Votul de astăzi al USR arată că singurul lor obiectiv real a fost controlul sinecurilor și al posturilor călduțe, și nu eliminarea lor.

Actuala coaliție de guvernare, indiferent de culoarea politică, acționează unitar

Acest episod legislativ suprarealist confirmă viziunea AUR: actuala coaliție de guvernare, indiferent de culoarea politică, acționează unitar pentru a-și securiza propriile interese, ignorând promisiunile de reformă și cerințele de austeritate administrativă. AUR reafirmă angajamentul de a supraveghea și de a lupta împotriva oricărei forme de risipă.

Departamentul de comunicare al Alianței pentru Unirea Românilor

