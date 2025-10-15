Spectacol al ipocriziei în Senatul României: USR își trădează alegătorii și votează împotriva propriei legi

Astăzi, în Senatul României, a avut loc un moment de maximă ipocrizie politică: USR a votat împotriva propriei Propuneri legislative prin care se cerea desființarea AMEPIP, Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Această răsturnare de situație, de la inițiator la adversar, a fost taxată dur de Grupul Senatorial AUR, care a demascat duplicitatea USR la tribuna Senatului.

„Astăzi asistăm la un nou spectacol suprarealist de ipocrizie politică marca USR!” a declarat senatorul AUR, Ștefan Geamănu.

„Partidul care, în opoziție, se bătea cu pumnii în piept că vrea reformă, votează astăzi împotriva propriei inițiative, doar pentru că a ajuns la putere și are interesul să păstreze sistemul. Românii au început să vadă că USR nu e o alternativă, ci doar aceeași Mărie cu altă pălărie.”

În timp ce USR, alături de ceilalți parteneri ai majorității parlamentare, validează risipa și perpetuarea instituțiilor birocratice ineficiente, AUR rămâne consecvent luptei împotriva risipei banului public și a supra-reglementării. Poziția noastră este fermă: instituțiile inutile care devorează bugete mari, precum AMEPIP, trebuie desființate pentru a opri irosirea resurselor naționale.

Votul de astăzi al USR arată că singurul lor obiectiv real a fost controlul sinecurilor și al posturilor călduțe, și nu eliminarea lor.

Acest episod legislativ suprarealist confirmă viziunea AUR: actuala coaliție de guvernare, indiferent de culoarea politică, acționează unitar pentru a-și securiza propriile interese, ignorând promisiunile de reformă și cerințele de austeritate administrativă. AUR reafirmă angajamentul de a supraveghea și de a lupta împotriva oricărei forme de risipă.

