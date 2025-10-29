Spania, sub alertă meteorologică. MAE a emis atenționare de călătorie pentru români

Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri o informare oficială prin care avertizează cetăţenii români care se află în Spania, tranzitează zona sau intenţionează să călătorească în provincia Huelva, parte a Comunităţii Autonome Andaluzia, că Agenţia Meteorologică de Stat (AEMET) a revizuit prognoza privind fenomenele meteo severe şi a instituit cod roşu pentru precipitaţii abundente, valabil pentru data de 29 octombrie 2025.

În acest context, autorităţile române subliniază importanţa respectării recomandărilor locale, având în vedere riscurile generate de vremea extremă.

Pentru sprijin consular, românii au posibilitatea de a apela numerele Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947, +34 954 624 053 şi +34 954 624 070. Toate apelurile sunt transferate automat către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate şi gestionate în regim permanent de operatorii Call Center, astfel încât solicitările urgente să primească răspuns rapid.

Persoanele aflate în situaţii speciale pot folosi și linia de urgenţă a oficiului consular: +34 648 212 169. Ministerul Afacerilor Externe recomandă, totodată, verificarea constantă a informaţiilor oficiale privind evoluțiile meteo pe platformele dedicate, precum https://www.meteoalarm.eu/ro_RO/0/0/ES-Spania.html, https://sevilla.mae.ro/contact şi www.mae.ro, pentru a lua decizii în deplină siguranţă.

Furtuna atlantică a lovit cu putere sudul Spaniei, provocând haos în regiunea Andaluzia. Serviciul meteorologic AEMET a emis inițial cod roșu pentru provincia Huelva, avertizând că s-ar putea înregistra până la 120 de litri de precipitații pe metru pătrat în doar 12 ore. Deși, după prânz, alerta a fost coborâtă la nivel portocaliu, efectele fenomenelor extreme sunt deja vizibile și de amploare.

Autoritățile au raportat peste 500 de incidente într-un interval foarte scurt de timp. Huelva este cea mai afectată zonă, urmată de Sevilla. S-au semnalat inundații ale drumurilor, subsolurilor și spațiilor comerciale, precum și acumulări de noroi și apă pe carosabil. Rafalele puternice de vânt au provocat căderi de arbori și desprinderea unor elemente structurale.

Un incident grav a avut loc în localitatea Gibraleón, unde un bărbat a fost rănit după ce un cortină i-a căzut în cap. Victima a suferit un traumatism cranio-cerebral și a avut nevoie de resuscitare la fața locului. După stabilizare, acesta a fost transportat de urgență la Spitalul Juan Ramón Jiménez, starea lui fiind în continuare critică.

Ca urmare a situației meteorologice severe, Junta de Andalucía a activat Planul Special de Urgențe pentru Riscul de Inundații (PERI), plasând provincia Huelva în fază de urgență, Situația Operativă 1. La Sevilla, primăria a activat Planul Teritorial de Urgențe în faza de prealertă, în contextul codului portocaliu de ploi și codului galben de furtuni și vânt.

Măsurile de siguranță au inclus închiderea tuturor bazelor sportive municipale din Sevilla și suspendarea cursurilor la Universitatea din Sevilla și Universitatea Pablo de Olavide. Decizia a fost luată pentru a proteja studenții și personalul academic, în condițiile accentuării fenomenelor meteo periculoase.

Vicepremierul Spaniei, María Jesús Montero, a făcut un apel public la prudență maximă, îndemnând populația să urmărească doar canalele oficiale și recomandările Protecției Civile. Autoritățile avertizează că în orele următoare ploile ar putea continua, menținând un nivel ridicat de risc pentru populație și infrastructură.