Peste 22% dintre români care își căutau un apartament au amânat achiziția

Anunțul privind schimbările de TVA a influențat semnificativ deciziile românilor aflați în căutarea unui apartament. Astfel 22% au ales să amâne achiziția, în timp ce 17% s-au grăbit să finalizeze tranzacția pentru a beneficia de cotele de TVA de 9% sau 19%, în funcție de valoarea locuinței și de condițiile legale, potrivit unui sondaj Storia.

Cel mai recent sondaj Storia, realizat în octombrie 2025, a vizat persoanele aflate în căutarea unei locuințe noi sau pe cele indecise cu privire la tipul de locuință, care și-au început căutările înainte de iulie 2025. Întrebați dacă noua cotă de TVA le-a schimbat modul de căutare, aproape jumătate dintre respondenți (46%) au spus că nu au făcut nicio modificare.

În schimb, 35% dintre cei intervievați au început să se orienteze către zone mai accesibile ca preț, 14% caută locuințe cu suprafețe mai mici, iar 12% s-au orientat către apartamente vechi în locul celor noi. Datele arată că, deși majoritatea nu și-au schimbat comportamentul, o parte semnificativă a cumpărătorilor a ajustat criteriile de selecție în funcție de costuri și disponibilitate.

Potrivit sondajului, cei mai mulți dintre cei aflați în căutarea unei locuințe erau interesați de apartamente vechi (37%), urmați de cei care căutau apartamente noi (29%), iar 27% nu erau încă deciși asupra tipului de proprietate. Doar 7% își căutau o casă. Studiul s-a concentrat ulterior pe persoanele interesate de locuințe noi sau indecise, pentru a analiza impactul modificării TVA-ului, intrată în vigoare la 1 august 2025.

Rezultatele arată că 38% dintre respondenți nu și-au schimbat decizia de achiziție, în timp ce 22% au amânat cumpărarea, iar 17% s-au grăbit să achiziționeze un apartament nou. Alți 12% s-au reorientat către locuințe vechi, iar 11% au renunțat complet la achiziție.

Dintre cei care s-au grăbit să cumpere în iulie, doar 18% au finalizat tranzacția și au beneficiat de TVA de 9% sau 19%, restul menționând prețurile ridicate (33%), lipsa ofertelor potrivite (17%) și dificultăți în obținerea finanțării (7%) drept principalele obstacole.

