Măsuri pentru evitarea reclamațiilor la ANAF privind declarațiile fiscale

Contribuabilii care vor să evite controalele fiscal au la dispoziție câteva mecanisme legale care le stau la dispoziție. Anumite sisteme vă pot feri de bătăile de cap din partea ANAF.

Cei care au firme și nu își doresc să intre în vizorul ANAF pot să aplice mai multe reguli care să îi ajute în acest sens. Una dintre ele vizează corectitudinea fiscală a raportărilor. Practic acestea ar trebui analizate periodic pentru a fi verificate în sensul corectitudinii. De asemenea, modul în care sunt mapate codurile TVA este extrem de important, astfel că o astfel de activitate făcută corect vă poate scăpa de inspector.

Același lucru este valabil și în cazul realizării testelor de consistență pentru SAF-T. Acestea sunt cele care vă ajută la evitarea discrepanțelor ce pot fi identificate de ANAF. Un alt aspect pe care contribuabilii trebuie să-l facă este monitorizarea regulată a Spațiului Privat Virtual. Ba mai mult, comunicarea proactive cu ANAF preîntâpină controale inopinate.

Utilizarea anumitor sisteme integrate care să localizeze cerințele minime este una dintre cele mai importante cerințe, spun specialiștii. Practic aceste sisteme integrează toată activitatea companiei. Drept urmare toate sistemele pentru stoicuri, contabilitate și facturare sunt în același loc.

Altfel, fragmentarea acestora poate duce la fracturarea informației. Iar cantitatea de informații necorelate devine din ce în ce mai mare. Practic cu sistemele integrate și rapoartele sunt mai exacte după cum spun specialiștii.

În momentul în care datele sunt corelate și nu sunt informații care nu se potrivesc, atunci și controalele ANAF ar putea să nu existe. Iar în ceea ce privește sistemele integrate, singura grijă este ca setările să fie în regulă și datele introduse corect.

O eventuală problemă ar putea apărea la maparea codurilor TVA. Dar dacă datele sunt introduse corect, atunci nu ar trebui să existe nicio problemă la declarația SAF-T.