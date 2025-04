Spania, lovită de inundații. Insulele Canare se scufundă

Spania a fost din nou lovită de ploi abundente, iar insulele Canare se confruntă din nou cu efectele acestora. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare și în presa locală arată că Tenerife și Lanzarote sunt cele mai afectate de această ultimă furtună, care a provocat inundații în mai multe orașe.

În Lanzarote, ploaia a început sâmbătă după-amiază, inundând pivnițe și case, iar multe drumuri au fost închise circulației din cauza apei.

Tenerife a înregistrat alunecări de teren, având cele mai mari precipitații, conform ziarului El Dia.

Guvernul Insulelor Canare a emis sâmbătă, la ora 11:00, o prealertă de ploi pentru Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote și Fuerteventura, iar ulterior a activat situația de urgență a Planului special de protecție civilă și asistență de urgență (PEINCA) în cursul zilei.

Torrential rains cause MASSIVE flooding in Lanzarote, Canary Islands!

April 12, 2025.

Residents and tourists urged to exercise extreme caution as emergency services respond. #Lanzarote #Flood #CanaryIslands pic.twitter.com/JY5MzuZFlK

— Facts Prime (@factsprime35) April 12, 2025