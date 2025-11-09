Sorin Tache, un român de 27 de ani, și fiul său de patru ani au murit într-un accident rutier în Danemarca

O familie din comuna buzoiană Scorțoasa trăiește o dramă greu de imaginat. Sorin Tache, un tânăr de 27 de ani plecat la muncă în Danemarca, a murit duminică dimineață într-un accident rutier produs pe o autostradă din această țară. În mașină se afla și fiul lui, în vârstă de numai patru ani. Copilul a fost rănit grav în impact și, potrivit informațiilor venite din Danemarca, a decedat ulterior la spital.

Vestea a lovit comunitatea din Scorțoasa ca un șoc. Sorin și soția lui, Alexandra, lucrau în străinătate pentru a strânge bani și a-și construi o casă în România. Cei doi aveau deja un copil și se pregăteau să devină din nou părinți. Copilul lor de patru ani rămăsese în țară, în grija bunicilor.

Potrivit reporterbuzoian.ro, accidentul s-a produs duminică dimineață, în jurul orei 04.00, pe o autostradă din Danemarca. Sorin revenise în România în urmă cu câteva zile pentru a-l lua pe fiul său, Matei, și a-l duce la părinți, în Danemarca, unde urmau să petreacă sărbătorile împreună. Mama copilului nu a putut face deplasarea în țară deoarece urma să nască în curând.

După ce și-a luat copilul din Scorțoasa, tânărul a plecat spre Danemarca cu mașina unui coleg din Iași. Acesta se oferise să îi ducă până la destinație. Drumul lor se apropia de final în momentul tragediei. Din relatările apropiaților, mai aveau doar câteva zeci de kilometri până la orașul unde lucra familia.

Impactul a fost devastator. Autoturismul în care se aflau a fost lovit violent de un alt autovehicul. Ciocnirea a distrus partea din spate a mașinii, iar Sorin a murit pe loc. Copilul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital în stare extrem de gravă. Medicii l-au stabilizat, însă leziunile suferite erau incompatibile cu viața. Presa locală din Buzău a relatat că micuțul a fost ținut în viață doar de aparate, iar ulterior a murit.

Moartea tatălui și a copilului a aruncat familia într-un coșmar. Oamenii din Scorțoasa au povestit că tânărul era muncitor, responsabil și foarte dedicat familiei. A plecat în străinătate pentru a câștiga banii necesari construirii unei case. Soția sa, însărcinată, aștepta ca cei doi să ajungă în Danemarca pentru a fi din nou împreună.

În locul unei reuniuni de familie, rudele au primit vestea morții. Tragedia i-a lovit pe toți cu atât mai greu cu cât sorții păreau să le fie favorabili: au reușit să plece, să muncească, să economisească bani și să își aducă copilul aproape. Totul s-a frânt în câteva secunde, pe o autostradă aflată la sute de kilometri de casă.

Pentru mama copilului, drama este aproape imposibil de cuprins. Aceasta se află în Danemarca, urmează să nască în curând și și-a pierdut într-o singură dimineață soțul și fiul. Nu a putut veni în țară pentru a-și lua copilul, iar acum trebuie să înfrunte pierderea fără ca măcar să fi fost alături de ei în ultimele momente.

Presa locală nu a publicat încă detalii oficiale privind cauza accidentului. Autostrăzile din Danemarca au un nivel ridicat de siguranță, însă vremea, viteza sau neatenția rămân factori care pot provoca tragedii. Autoritățile daneze au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs ciocnirea și dacă există vinovați.

De asemenea, urmează procedurile pentru repatrierea trupurilor. Aceste demersuri sunt costisitoare și durează. De obicei, astfel de repatrieri sunt acoperite fie de familia extinsă, fie prin campanii de strângere de fonduri. Comunitatea din Buzău s-a mobilizat deja în alte cazuri similare, iar prietenii tânărului iau în calcul posibilitatea unui sprijin financiar pentru familie.