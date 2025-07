Sport Sorin Ovidiu Bălan, despre performanțele lui David Popovici. „Ca să se înțeleagă mai bine ce a realizat”







Jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan a scris despre evoluțiile de senzație pe care David Popovici le-a avut la Campionatul Mondial de Natație din Singapore. Jurnalistul a făcut referie la prima medalie de aur, cea de la 200 de metri. Românul a plecat de pe un culoar ce îi era nefavorabil, cel cu numărul 6.

Chiar și în aceste condiții, Popovici a înotat fabulos și a reușit să termine primul, după ultima întoarcere de bazin.

Ca sa se inteleaga mai bine ce a realizat David Popovici. Culoarul avantajat in cursa este cel din mijloc, respectiv culoarul cu numarul patru. Se atribuie intotdeauna favoritului. Cel care are cel mai bun timp in calificari. Daca nu sunt calificari, se atribuie sportivului cu palmaresul cel mai bun.

Culoarul sase, pe margine, este un dezavantaj pentru ca te lupti inclusiv cu valurile pe care le fac toti ceilalti concurenti, plus ce vine din peretele bazinului. De aceea ai o problema la sincronizarea bataii bratelor si poti sa prinzi, atunci cand tragi mai tare, un mic gol intre valurile care se interfereaza. Pare un fleac”, a scris Sorin Ovidiu Bălan pe contul de Facebook.

„Nu este deloc asa. O semibataie, in loc de o bataie in plin, poate insemna acele miimi care sa te desparta de titlu. Asa ca David Popovici este de doua ori campion. O data pentru ca si-a batut toti adversarii, a doua oara pentru ca a invins conditiile care nu au fost de partea lui. In rest, in loc de laude, sa-l citam pe Cassius Clay: " Stiti ce inseamna sa fii cel mai bun din lume?" David Popovici este cel mai bun din lume”, a mai notat jurnalistul.

Azi, Popovici a pus mâna pe medalia de aur și în cursa de 100 de metri liber. „Am concurat cu mine și am triumfat. Să iți învingi fricile, să treci peste slăbiciuni, să te stăpânești, aceasta e victoria. Credeți în voi! Învingeți-vă limitele!”, a transmis campionul mondial pe contul de Facebook.