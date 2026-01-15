David Popovici, cel mai bun înotător european al anului 2025. A făcut istorie în natație

Sportivul român David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025, a anunțat European Aquatics. La doar 20 de ani, campionul continuă să impresioneze și să aducă performanțe istorice în natație.

În 2025, Popovici a triumfat la Campionatele Mondiale de la Singapore, obținând două medalii de aur în probele de 100 și 200 de metri liber. În aceeași perioadă, la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin, Slovacia, a mai adăugat două medalii de aur (100 m și 200 m liber) și un bronz (50 m liber) în palmaresul său.

Aceste rezultate i-au permis să-l depășească în clasamentele europene pe francezul Leon Marchand, care, deși a obținut aur în probele de 200 și 400 m mixt la Mondiale, nu a reușit să-l întreacă pe Popovici în topul celor mai buni înotători europeni. La feminin, distincția European Aquatics a revenit olandezei Marrit Steenbergen.

Pe lângă titlul european, Popovici este nominalizat și pentru Balkan Athlete of the Year, premiul oferit celui mai bun sportiv din regiunea Balcanilor, indiferent de disciplină.

În top 10 se regăsesc și sportivi precum Nikola Jokic (baschet, Serbia), Giannis Antetokounmpo (Grecia), Distria Krasniqi (judo, Kosovo) sau Stefanos Ntouskos (canotaj, Grecia). Premiul va fi acordat în cadrul ceremoniei de la Sofia, pe 16 februarie 2026.

La Mondialele de la Singapore, Popovici a demonstrat o strategie perfectă. În semifinalele probei de 200 m liber a încheiat cu cel mai bun timp (1:45,43), iar în finală, după ce a pornit de pe culoarul al 6-lea cu al patrulea timp, a cucerit aurul cu 1:43,53, al 10-lea timp din istoria probei. Pe podium l-au urmat americanul Luke Hobson și japonezul Tatsuya Murasa.

Două zile mai târziu, românul s-a impus și în proba de 100 m liber, considerată „regina” natației, cu timpul de 46,51 secunde, stabilind un record al competiției și al doilea cel mai bun timp din istoria probei. Americanul Jack Alexy și australianul Kyle Chalmers au completat podiumul.

Prin aceste victorii, David Popovici a devenit primul înotător din lume care realizează de două ori dubla 100-200 m liber la Campionatele Mondiale, repetând performanța obținută de Jim Montgomery în 1973 și depășind-o în timp. În 2022, la Budapesta, Popovici reușise pentru prima dată această dublă, iar acum a scris istorie cu un record care ar putea rămâne neegalat mulți ani.