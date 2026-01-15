Sport Breaking news

David Popovici, cel mai bun înotător european al anului 2025. A făcut istorie în natație

Comentează știrea
David Popovici, cel mai bun înotător european al anului 2025. A făcut istorie în natațieDavid Popovici. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Sportivul român David Popovici a fost desemnat cel mai bun înotător european al anului 2025, a anunțat European Aquatics. La doar 20 de ani, campionul continuă să impresioneze și să aducă performanțe istorice în natație.

David Popovici, cel mai bun înotător european

În 2025, Popovici a triumfat la Campionatele Mondiale de la Singapore, obținând două medalii de aur în probele de 100 și 200 de metri liber. În aceeași perioadă, la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin, Slovacia, a mai adăugat două medalii de aur (100 m și 200 m liber) și un bronz (50 m liber) în palmaresul său.

David Popovici

David Popovici. Sursa foto: Facebook

Aceste rezultate i-au permis să-l depășească în clasamentele europene pe francezul Leon Marchand, care, deși a obținut aur în probele de 200 și 400 m mixt la Mondiale, nu a reușit să-l întreacă pe Popovici în topul celor mai buni înotători europeni. La feminin, distincția European Aquatics a revenit olandezei Marrit Steenbergen.

Recunoaștere la nivel balcanic

Pe lângă titlul european, Popovici este nominalizat și pentru Balkan Athlete of the Year, premiul oferit celui mai bun sportiv din regiunea Balcanilor, indiferent de disciplină.

Adevărul despre represiunea din Iran. „Am purtat trupul soției mele timp de o oră și jumătate”
Adevărul despre represiunea din Iran. „Am purtat trupul soției mele timp de o oră și jumătate”
Cum să reduci consumul de gaz fără să-ți fie frig. Soluții eficiente pentru o casă mai caldă și facturi mai mici
Cum să reduci consumul de gaz fără să-ți fie frig. Soluții eficiente pentru o casă mai caldă și facturi mai mici

În top 10 se regăsesc și sportivi precum Nikola Jokic (baschet, Serbia), Giannis Antetokounmpo (Grecia), Distria Krasniqi (judo, Kosovo) sau Stefanos Ntouskos (canotaj, Grecia). Premiul va fi acordat în cadrul ceremoniei de la Sofia, pe 16 februarie 2026.

David Popovici

David Popovici. Sursa foto: facebook / David Popovici

La Mondialele de la Singapore, Popovici a demonstrat o strategie perfectă. În semifinalele probei de 200 m liber a încheiat cu cel mai bun timp (1:45,43), iar în finală, după ce a pornit de pe culoarul al 6-lea cu al patrulea timp, a cucerit aurul cu 1:43,53, al 10-lea timp din istoria probei. Pe podium l-au urmat americanul Luke Hobson și japonezul Tatsuya Murasa.

Două zile mai târziu, românul s-a impus și în proba de 100 m liber, considerată „regina” natației, cu timpul de 46,51 secunde, stabilind un record al competiției și al doilea cel mai bun timp din istoria probei. Americanul Jack Alexy și australianul Kyle Chalmers au completat podiumul.

David Popovici, performanță unică în istoria înotului

Prin aceste victorii, David Popovici a devenit primul înotător din lume care realizează de două ori dubla 100-200 m liber la Campionatele Mondiale, repetând performanța obținută de Jim Montgomery în 1973 și depășind-o în timp. În 2022, la Budapesta, Popovici reușise pentru prima dată această dublă, iar acum a scris istorie cu un record care ar putea rămâne neegalat mulți ani.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:32 - Tiraspolul prelungește starea de urgență în economie până la 15 februarie, pe fondul crizei energetice și al scăderii...
12:21 - Adevărul despre represiunea din Iran. „Am purtat trupul soției mele timp de o oră și jumătate”
12:16 - Nicușor Dan: Chiar și în vremuri de criză, nu avem voie să abandonăm cultura
12:10 - Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
12:03 - Cum să reduci consumul de gaz fără să-ți fie frig. Soluții eficiente pentru o casă mai caldă și facturi mai mici
11:58 - Theodor Stolojan, despre deficitul bugetar: Este cauzat de deciziile greşite ale clasei politice

HAI România!

Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Voi vedeți ce vine peste noi? Hai LIVE cu Turcescu
Tanti Elvira
Tanti Elvira

Proiecte speciale