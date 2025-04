Sport David Popovici a devenit cel mai rapid înotător din istorie. Performanța care a uimit mapamondul







David Popovici, campionul olimpic en titre la 200 m liber, continuă să uimească natația mondială. Sportivul român a anunțat o performanță unică, devenind primul înotător din istorie care a reușit să coboare sub 22 de secunde la 50 m, sub 47 de secunde la 100 m și sub 1 minut și 43 de secunde la 200 m.

După opt luni de la triumful olimpic de la Paris, Popovici a revenit în bazin și a demonstrat că își menține forma de vârf.

Popovici: Sunt primul om din istorie sub 22 de secunde

Pauză a fost una strategică, menită să îi ofere timp pentru reflecție și reconectare cu motivația sa profundă.

„Odată cu recordul național de la 50 m liber de 21 de secunde și 83 de sutimi, am devenit primul om din istorie sub 22 de secunde la proba de 50 m, sub 47 de secunde la proba de 100 m și sub 1 minut și 43 de secunde la 200 m - de asta sunt tare mândru”, a declarat David Popovici.

Sporticul a adăugat că pauza l-a ajutat să înțeleagă performanțele pe care le-a realizat.

„A fost nevoie de timp - pentru a respira, a mă bucura, pentru a înțelege ce am realizat și mai ales, pentru a mă reconecta cu de ce-ul din spatele acestui drum.

Performanța nu înseamnă doar antrenamente și rezultate. Înseamnă echilibru, înseamnă să știi când să accelerezi și când să te oprești”, a explicat înotătorul.

Recordurile naționale stabilite la Otopeni

Popovici a demonstrat că pauza nu i-a diminuat forma sportivă, ba din contră. Miercuri, la Campionatele Naționale de la Otopeni, organizate de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), a stabilit un nou record național la 50 m liber, cu un timp de 21.83 secunde, un rezultat care i-a confirmat statutul de cel mai rapid înotător al momentului.

În competiția de 200 m liber, desfășurată joi, s-a impus cu un timp de 1 min 45 sec 07/100, un rezultat remarcabil care arată consistența și adaptabilitatea sa pe distanțe diferite.

Invitație pentru fani

Campionul își dorește ca publicul să fie alături de sportivi în zilele următoare, la competițiile de la Otopeni, și le transmite un mesaj special celor care îi urmăresc evoluția.

„Drumul merge mai departe. Cu pași clari, cu mintea limpede și cu inima deschisă.

Vă aștept la Otopeni să ne bucurăm împreună de spectacolul sportului, să susținem fiecare sportiv care dă totul în bazin. Energia voastră contează mai mult decât credeți!”, a spus Popovici.