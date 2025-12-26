Sport

David Popovici, locul 18 la ancheta „Cel mai bun atlet al anului”, organizată de PAP

David Popovici, locul 18 la ancheta „Cel mai bun atlet al anului", organizată de PAP
Înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 18 în cea de-a 68-a ediţie a anchetei organizate de Agenţia Poloneză de Ştiri (PAP), într-un top care recompensează performanţele remarcabile ale sportivilor internaţionali.

David Popovici, clasat pe locul 18 în ancheta PAP 2025

În cea de-a 68-a ediţie a anchetei organizate de Agenţia Poloneză de Ştiri (PAP), multiplul recordman mondial suedez Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, a fost ales cel mai bun sportiv european. Înotătorul român David Popovici s-a clasat pe locul 18.

La anchetă au participat 23 de agenţii de presă de pe continent, printre care și Agerpres. Duplantis a acumulat 184 de puncte, fiind urmat de tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, campion la Roland Garros şi US Open, şi de ciclistul sloven Tadej Pogacar, câştigător al Turului Franţei pentru a patra oară.

Armand Duplantis, lider în ancheta PAP 2025

Campionul mondial la săritura cu prăjina Armand Duplantis, deţinător al recordului mondial de 6,30 metri, a fost desemnat cel mai bun sportiv european.

Povestea lui Armand Duplantis. Campionul care doboară record după record

EUGENE, OREGON - SEPTEMBER 17: Armand Duplantis of Sweden reacts after setting a new world record in the Men's Pole Vault during the 2023 Prefontaine Classic and Wanda Diamond League Final at Hayward Field on September 17, 2023 in Eugene, Oregon. (Photo by Ali Gradischer/Getty Images)

La anchetă au participat 23 de agenţii de presă europene, printre care AGERPRES şi AFP. Fotbalul a avut cei mai mulţi reprezentanţi (10), urmat de atletism (8), baschet (8), tenis (5) şi înot (5), iar România a avut două laureate istorice, pe gimnasta Nadia Comăneci (1976) şi atleta Gabriela Szabo (1999).

Atleții din ancheta PAP 2025

Suedezul Armand Duplantis, campion mondial la săritura cu prăjina şi deţinător al recordului mondial de 6,30 metri, a fost desemnat cel mai bun sportiv european în ancheta PAP 2025, cu 184 de puncte. Pe locurile următoare s-au clasat Carlos Alcaraz (Spania/tenis) şi Tadej Pogacar (Slovenia/ciclism), cu 143, respectiv 134 de puncte.

În top 20 au mai intrat Femke Bol (Olanda/atletism), Ousmane Dembele (Franţa/fotbal), Lando Norris (Marea Britanie/F1), Jannik Sinner (Italia/tenis), Arina Sabalenka (Belarus/tenis), Marco Odermatt (Elveţia/schi alpin), Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia/schi nordic), Leon Marchand (Franţa/înot), Marc Marquez (Spania/MotoGP), Iga Swiatek (Polonia/tenis).

Și Johannes Thingnes Boe (Norvegia/biatlon), Oleksandr Usik (Ucraina/box), Aleksandr Ovecikin (Rusia/hochei pe gheaţă), Maria Perez (Spania/atletism), Sebastien Ogier (Franţa/raliuri), Rory Mclroy (Irlanda/golf), Vitinha (Portugalia/fotbal) şi David Popovici (România/înot).

