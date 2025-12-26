Pariuri ilegale în fotbalul turc. Procurorii au arestat alte 29 de persoane

Autoritățile turce au reținut 29 de persoane, inclusiv un fost conducător al clubului Galatasaray, într-o anchetă privind pariurile ilegale în fotbalul profesionist, au raportat vineri NTV.

Citând un comunicat al procuraturii, NTV a precizat că 24 dintre cei 29 de suspecți au fost reținuți, printre care și fostul conducător al clubului Galatasaray, Erden Timur. Acțiunea face parte din ancheta privind pariurile ilegale în fotbalul profesionist din Turcia.

Alte patru persoane sunt în continuare căutate de autorități, în timp ce un alt suspect se află deja în închisoare, potrivit aceluiași comunicat. Ancheta rămâne deschisă, iar autoritățile continuă să monitorizeze situația și să identifice posibili implicați.

NTV a menționat că 14 dintre suspecți sunt jucători din ligile turcești, fără a le dezvălui numele, iar șase sunt căutați pentru pariuri ilegale pe un meci din Super Lig între Kasimpașa și Samsunspor, disputat în octombrie 2024.

Federația de fotbal din Turcia a suspendat luna trecută 149 de arbitri și asistenți pentru pariuri pe meciuri. În urma arestării a încă opt persoane, inclusiv președintele unui club de primă ligă, au fost suspendați și 1.024 de jucători din toate ligile, iar federația a impus interdicții suplimentare.

În această lună, procurorii turci au dispus reținerea a 46 de persoane, printre care jucători, președinți de cluburi, comentatori și un arbitru, pentru implicare în pariuri ilegale. Măsurile au fost luate ca parte a unei anchete extinse în fotbalul profesionist. Reținerile fac parte dintr-o anchetă extinsă privind manipularea rezultatelor și pariurile neautorizate în fotbalul profesionist din Turcia.

Ulterior, un tribunal turc a dispus arestarea preventivă a 20 de suspecți, inclusiv jucători din Super Lig, în așteptarea procesului. Autoritățile continuă să investigheze și să identifice persoanele implicate, menținând controalele asupra activităților de pariuri ilegale.