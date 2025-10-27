Politica

Sorin Grindeanu spune că nu concurează cu Bolojan: Nu se aşteaptă nimeni la frăţii

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Sursă foto: Facebook
Sorin Grindeanu, a spus luni că nu există nicio competiție între el și premierul Ilie Bolojan și că nu urmăresc aceleași obiective politice. „Eu mă întâlnesc mâine la coaliţie, am vorbit cu dânsu şi ieri, am vorbit şi astăzi. Eu nu concurez cu premierul Bolojan. N-avem niciun fel de culoare comune, de alergat, împreună. Niciun fel de concurenţă cu Ilie Bolojan”, a declarat preşedintele interimar al PSD la Antena 1, despre relaţia sa cu premierul Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu explică relațiile dintre PSD și PNL

Liderul PSD a vorbit și despre relațiile din coaliție, amintind că disputele electorale dintre partide au fost dure în trecut, motiv pentru care ”nu se aşteaptă nimeni la frăţii”. El a explicat că nu este realist ca PSD și PNL să pară complet unite, însă oamenii se așteaptă la stabilitate și la soluții concrete.

„Nu se aşteaptă nimeni să facem o mare Horă a Unirii sau să aplaudăm cu toţii ca în Coreea de Nord. Eu cred că oamenii aşteaptă de la noi, de la PSD să venim cu politici publice, să ne susţinem punctul de vedere, să încercăm să-l argumentăm foarte bine, să fie acceptat în coaliţie şi să mergem mai departe. Despre asta e vorba”, a subliniat Grindeanu.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Facebook

Liderul intermiar al PSD vrea să se concentreze mai mult pe politicile publice

Sorin Grindeanu a transmis un apel la responsabilitate politică, afirmând că disputele și orgoliile publice pot genera satisfacție de moment, dar nu aduc beneficii reale populației. În opinia sa, politica trebuie să fie centrată pe nevoile oamenilor și pe rezultate concrete, nu pe competiții interne sau demonstrații de forță.

Liderul social-democrat a subliniat că un act guvernamental autentic presupune echilibru între eficiența administrativă și atenția acordată cetățenilor, insistând că politicile publice trebuie concepute pentru oameni, nu doar pentru a arăta bine pe hârtie.

De ce nu atacă Ilie Bolojan partidul PSD

Premierul Ilie Bolojan a explicat recent că evită conflictele politice publice cu PSD pentru a proteja stabilitatea țării și imaginea ei în fața investitorilor internaționali. El a subliniat că disputele între liderii coaliției pot afecta ratingul de țară, un indicator esențial în evaluarea riscului financiar.

„Atunci când un creditor se uită la stabilitatea unei țări, pe care o ia din declarații pe care le fac cei de la guvernare și ce apare în presă. 30% din punctajul pe care îl primește o țară ține de stabilitatea guvernării. Eu nu m-am apucat să jignesc pe cineva din coaliție, nici din opoziție când m-au făcut praf. Eu cred că trebuie să ne respectăm între noi”, a spus Bolojan despre relația cu Sorin Grindeanu într-o intervenție la Antena 3.

 

Proiecte speciale