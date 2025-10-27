Politica

Ilie Bolojan solicită sprijin european pentru reducerea prețurilor la energie

Comentează știrea
Ilie Bolojan solicită sprijin european pentru reducerea prețurilor la energieIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, pentru a analiza programele energetice ale Uniunii Europene și opțiunile prin care România ar putea diminua costurile la energie.

„România nu este suficient conectată la rețeaua de energie din vestul Europei, mai ales pe direcția Ungaria–Austria. Din acest motiv, nu putem cumpăra energie în orele de seară și, în următorii 2-3 ani, va fi nevoie să importăm pentru a acoperi deficitul. Am cerut sprijinul Comisarului pentru a avansa proiectele de conectare împreună cu statele implicate”, a scris prim-ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ce discuții a purtat Ilie Bolojan

În cadrul discuțiilor, oficialul a atras atenția asupra faptului că România a înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea energiei regenerabile, în special prin parcuri fotovoltaice și proiecte individuale, însă dezvoltarea capacităților de stocare nu ține încă pasul cu producția, ceea ce limitează utilizarea eficientă a energiei în afara orelor de vârf.

De asemenea, a subliniat importanța menținerii unui mix energetic echilibrat, evidențiind rolul esențial pe care gazul natural și energia nucleară îl vor avea în următorii ani, concomitent cu continuarea măsurilor de decarbonizare pentru a garanta stabilitatea și securitatea energetică a țării.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel
Analizele și investigațiile medicale pe care persoanele asigurate le pot face gratuit
Analizele și investigațiile medicale pe care persoanele asigurate le pot face gratuit

Locuințele au nevoie de modernizare

Șeful Guvernului a precizat că, în cea de-a doua parte a întâlnirii, discuțiile s-au concentrat asupra soluțiilor privind reabilitarea blocurilor de locuințe.

„România are un fond important de locuințe care necesită modernizare, iar aceste programe sunt necesare pentru reducerea consumului de energie și creșterea eficienței energetice”.

Ilie Bplojan și Dan Jørgensen

Ilie Bplojan și Dan Jørgensen. Sursă foto: gov.ro

România are printre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a atras atenția asupra faptului că România continuă să se confrunte cu prețuri ridicate la energie comparativ cu alte state europene, subliniind că acest aspect reprezintă o prioritate strategică la nivel guvernamental. În acest context, el a ridicat problema în cadrul reuniunii CESEC și a invitat la București Comisarul European pentru Energie pentru a discuta soluții aplicabile pe termen scurt și mediu.

Programul propus de autorități vizează investiții semnificative în capacitățile de producție energetică de bază – hidro, gaze naturale și nuclear – precum și modernizarea rețelelor naționale de transport și distribuție. Un element central al discuțiilor l-a constituit dezvoltarea sistemelor inteligente de stocare a energiei, necesare pentru echilibrarea consumului și stabilitatea rețelei.

Ministrul a precizat că, în urma acestor negocieri, România a reușit să obțină un angajament financiar mult mai consistent din partea Uniunii Europene, cu fonduri pentru interconectarea energetică sporite de la 6 la 30 de miliarde de euro, ceea ce va permite accelerarea investițiilor și consolidarea securității energetice în regiune.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:15 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel
20:07 - Analizele și investigațiile medicale pe care persoanele asigurate le pot face gratuit
20:00 - Fosta reședință a cuplului Shakira-Pique din Barcelona a fost scoasă la vânzare. Lamine Yamal, interesat de achiziție
19:53 - Avarie la o conductă de gaz de pe Câmpineanu. Traficul, restricționat temporar în centrul Capitalei
19:45 - Nicușor Dan a trimis la CCR o lege adoptată de Parlament în 2020
19:43 - Nou val de fraude pe WhatsApp. Promisiuni false de câștiguri, conturi bancare golite

HAI România!

Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă

Proiecte speciale