Ilie Bolojan solicită sprijin european pentru reducerea prețurilor la energie

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, pentru a analiza programele energetice ale Uniunii Europene și opțiunile prin care România ar putea diminua costurile la energie.

„România nu este suficient conectată la rețeaua de energie din vestul Europei, mai ales pe direcția Ungaria–Austria. Din acest motiv, nu putem cumpăra energie în orele de seară și, în următorii 2-3 ani, va fi nevoie să importăm pentru a acoperi deficitul. Am cerut sprijinul Comisarului pentru a avansa proiectele de conectare împreună cu statele implicate”, a scris prim-ministrul pe pagina sa de Facebook.

În cadrul discuțiilor, oficialul a atras atenția asupra faptului că România a înregistrat progrese semnificative în dezvoltarea energiei regenerabile, în special prin parcuri fotovoltaice și proiecte individuale, însă dezvoltarea capacităților de stocare nu ține încă pasul cu producția, ceea ce limitează utilizarea eficientă a energiei în afara orelor de vârf.

De asemenea, a subliniat importanța menținerii unui mix energetic echilibrat, evidențiind rolul esențial pe care gazul natural și energia nucleară îl vor avea în următorii ani, concomitent cu continuarea măsurilor de decarbonizare pentru a garanta stabilitatea și securitatea energetică a țării.

Șeful Guvernului a precizat că, în cea de-a doua parte a întâlnirii, discuțiile s-au concentrat asupra soluțiilor privind reabilitarea blocurilor de locuințe.

„România are un fond important de locuințe care necesită modernizare, iar aceste programe sunt necesare pentru reducerea consumului de energie și creșterea eficienței energetice”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a atras atenția asupra faptului că România continuă să se confrunte cu prețuri ridicate la energie comparativ cu alte state europene, subliniind că acest aspect reprezintă o prioritate strategică la nivel guvernamental. În acest context, el a ridicat problema în cadrul reuniunii CESEC și a invitat la București Comisarul European pentru Energie pentru a discuta soluții aplicabile pe termen scurt și mediu.

Programul propus de autorități vizează investiții semnificative în capacitățile de producție energetică de bază – hidro, gaze naturale și nuclear – precum și modernizarea rețelelor naționale de transport și distribuție. Un element central al discuțiilor l-a constituit dezvoltarea sistemelor inteligente de stocare a energiei, necesare pentru echilibrarea consumului și stabilitatea rețelei.

Ministrul a precizat că, în urma acestor negocieri, România a reușit să obțină un angajament financiar mult mai consistent din partea Uniunii Europene, cu fonduri pentru interconectarea energetică sporite de la 6 la 30 de miliarde de euro, ceea ce va permite accelerarea investițiilor și consolidarea securității energetice în regiune.