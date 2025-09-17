Sorin Grindeanu, reacție după declarațiile Kremlinului: E în aceeași notă de manipulare

Sorin Grindeanu califică drept manipulare răspunsul lui Dimitri Peskov la acuzațiile aduse de Alex Florența: „Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este în aceeași notă de manipulare și de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România”, a scris președintele interimar al PSD pe Facebook.

În mesajul său, ministrul a subliniat că instituțiile românești au acționat în baza unor date clare.

„Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor”.

Totodată, oficialul a arătat că dosarul reprezintă o dovadă a efortului comun al instituțiilor statului: „Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar”, și-a continuat liderul PSD mesajul.

Potrivit lui Sorin Grindeanu, mecanismele de influență folosite în România fac parte dintr-o strategie mai amplă de destabilizare. „Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor”.

El a adăugat că România a fost vizată în mod direct înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, iar pericolul nu a dispărut.

„România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar și de a destabiliza mai larg ordinea publică și instituțiile statului. Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut”.

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu a vorbit despre importanța experienței acumulate în acest dosar.: „Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat.

România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari și să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din ”înțelepciunea rusească”.

Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată”, a conchis Grindeanu.