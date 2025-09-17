Politica

Sorin Grindeanu, reacție după declarațiile Kremlinului: E în aceeași notă de manipulare

Comentează știrea
Sorin Grindeanu, reacție după declarațiile Kremlinului: E în aceeași notă de manipulareSorin Grideanu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Sorin Grindeanu califică drept manipulare răspunsul lui Dimitri Peskov la acuzațiile aduse de Alex Florența: „Răspunsul purtătorului de cuvânt al Kremlinului la dosarul instrumentat de Parchetul General este în aceeași notă de manipulare și de negare a dovezilor evidente privind implicarea Rusiei în tentativa de modificare a rezultatului alegerilor din România”, a scris președintele interimar al PSD pe Facebook.

Sorin Grindeanu: „Negarea repetată nu schimbă realitatea”

În mesajul său, ministrul a subliniat că instituțiile românești au acționat în baza unor date clare.

„Negarea repetată nu schimbă realitatea consemnată în rapoarte oficiale și acte de urmărire penală. Interferența rusă este documentată; în România, instituțiile își fac treaba și vor prezenta probele în fața judecătorilor”.

Totodată, oficialul a arătat că dosarul reprezintă o dovadă a efortului comun al instituțiilor statului: „Aceasta este, de fapt, dovada clară că lupta pentru apărarea democrației nu s-a încheiat ieri odată cu trimiterea în judecată a acestui dosar”, și-a continuat liderul PSD mesajul.

Vizita lui Trump la Windsor și pledoaria regelui pentru Ucraina
Vizita lui Trump la Windsor și pledoaria regelui pentru Ucraina
Cum recruta Horațiu Potra tineri pentru a lupta ca mercenari în Congo
Cum recruta Horațiu Potra tineri pentru a lupta ca mercenari în Congo
Sorin Grideanu

Sorin Grideanu. Sursă foto: Facebook

România, țintă a campaniilor hibride

Potrivit lui Sorin Grindeanu, mecanismele de influență folosite în România fac parte dintr-o strategie mai amplă de destabilizare. „Instituțiile statului – unele vizibile, altele mai puțin vizibile – au lucrat împreună pentru a dezvălui un mecanism complex de război hibrid, construit cu sprijin rusesc și orientat direct spre destabilizarea societății și influențarea alegerilor”.

El a adăugat că România a fost vizată în mod direct înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, iar pericolul nu a dispărut.

„România a fost ținta principală a unor campanii hibride masive, cu scopul de a influența alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, dar și de a destabiliza mai larg ordinea publică și instituțiile statului. Și vor mai fi alegeri. Iar asta înseamnă că amenințarea nu a dispărut”.

„Un caz-școală” pentru statele europene

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu a vorbit despre importanța experienței acumulate în acest dosar.: „Este, de fapt, un caz-școală. Un exemplu de coordonare și reacție instituțională din care multe state europene vor avea de învățat.

România trebuie să continue să demonstreze prin fapte că are anticorpii democratici necesari și să transmită un semnal clar că nu are nimic de învățat din ”înțelepciunea rusească”.

Democrația în România nu este pasivă: se apără, se adaptează și răspunde ferm atunci când este atacată”, a conchis Grindeanu.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:20 - Bărbat înjunghiat într-un mall din București, după ce atacase o familie
13:13 - Vizita lui Trump la Windsor și pledoaria regelui pentru Ucraina
13:02 - Cum recruta Horațiu Potra tineri pentru a lupta ca mercenari în Congo
12:53 - Drumul Pitești-Râmnicu Vâlcea, blocat de un accident
12:44 - Ilie Bolojan, ședințe decisive pe tema reformei administrației
12:34 - Călin Georgescu își alegea ministru la Justiție încă din 2019

HAI România!

Crin Antonescu, LIVE!
Crin Antonescu, LIVE!
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
Cum ne ciordeşte rusul banii cu drona
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost
România are ”Școală de fapte bune”. Cuplul care dezvoltă ”Umani” și ”ROD”, două proiecte cu rost

Proiecte speciale