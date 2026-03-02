Sorin Grindeanu, mesaj după ce a participat la Cina de Iftar: Exemplu de echilibru și maturitate

Sorin Grindeanu a participat la Cina de Iftar și a subliniat că România este un exemplu de echilibru social prin colaborarea comunităților religioase. De asemenea, prin intermediul paginii personale de Facebook, l-a felicitat pe muftiul Murat Iusuf, liderul Cultului Musulman din țara noastră.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a participat luni seară la Cina de Iftar, eveniment tradițional pentru comunitatea musulmană desfășurat în perioada Ramadanului. Ocazia i-a oferit prilejul să sublinieze rolul colaborării dintre comunitățile de credință în consolidarea coeziunii sociale în România.

În cadrul evenimentului, Grindeanu l-a felicitat pe muftiul Murat Iusuf, liderul Cultului Musulman din România, pentru modul echilibrat și demn în care își conduce comunitatea.

„Îl felicit pe muftiul Murat Iusuf, liderul Cultului Musulman din România, pentru echilibrul şi demnitatea de care dă dovadă în îndrumarea comunităţii musulmane din ţara noastră”, a scris Grindeanu pe pagina sa de Facebook.

Președintele Camerei Deputaților a subliniat că România reprezintă un exemplu puternic de echilibru și maturitate socială, datorită dialogului constant între comunitățile religioase. El a adăugat că aceste valori sunt fundamentale nu doar la nivel național, ci și pentru apartenența României la Uniunea Europeană, indiferent de confesiune.

„Prin colaborarea dintre comunitățile de credinţă, România este un exemplu puternic de echilibru şi maturitate socială demn de urmat”, a afirmat Grindeanu, evidențiind importanța solidarității și respectului reciproc între diferitele grupuri religioase.

Totodată, Grindeanu a transmis un mesaj centrat pe unitate și umanitate, accentuând valorile care definesc societatea românească. Situația actuală, marcată de evenimente dramatice în Orientul Mijlociu, a făcut ca aceste mesaje să fie percepute ca un apel la solidaritate și responsabilitate socială.

„Mesajul meu din această seară a fost unul despre unitate şi umanitate. În contextul evenimentelor dramatice din Orientul Mijlociu, am reafirmat angajamentul pentru valorile care ne definesc: credinţa, prietenia, toleranţa şi unitatea”, a mai precizat președintele Camerei Deputaților.