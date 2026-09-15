Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut marți premierului Ilie Bolojan să discute direct cu reprezentanții fermierilor și să ia măsuri pentru reducerea tensiunilor din Piața Victoriei, după confruntările dintre o parte dintre protestatari și jandarmi. Liderul social-democrat a cerut în același timp încetarea violențelor și a afirmat că persoane cu orientări extremiste încearcă să profite de nemulțumirile participanților.

Reacția lui Sorin Grindeanu a venit după ce manifestația desfășurată în fața Guvernului a fost marcată de mai multe incidente între protestatari și forțele de ordine.

Președintele PSD i-a transmis premierului că dialogul cu fermierii trebuie să fie soluția pentru detensionarea situației și că simpla preluare a revendicărilor nu este suficientă.

În mesajul transmis după izbucnirea violențelor, Sorin Grindeanu a cerut atât manifestanților să renunțe la confruntări, cât și premierului să intervină pentru a evita agravarea situației.

„Fără violență! Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii. Numai prin discuții poate fi detensionată situația. Fiți responsabil şi rațional! Interveniți! Aici nu este vorba de politică, ci de forțe extremiste care profită pentru a produce haos. Cei care vor să deturneze acest protest, inițial paşnic, trebuie să suporte consecințele legale pentru capturarea unor nemulțumiri justificate. Până atunci, Ilie Bolojan are obligația să iasă de după perdelele de la Guvern şi să ia măsuri ferme pentru a coborî tensiunea şi a preveni o escaladare periculoasă a situației.”, scrie Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a susținut astfel că autoritățile trebuie să separe revendicările fermierilor de acțiunile persoanelor care provoacă violențe și să folosească dialogul pentru a opri escaladarea protestului.

Mesajul lui Sorin Grindeanu a venit după reacția Guvernului în legătură cu manifestația din Piața Victoriei. Executivul a anunțat marți că premierul Ilie Bolojan a luat act de solicitările depuse la sediul Guvernului de „Asociația Profesională a Ciobanilor – APC”. Premierul a discutat apoi cu viceprim-ministrul Tánczos Barna despre soluțiile pentru problemele prezentate de protestatari.

Guvernul a anunțat că o parte dintre solicitările depuse marți au mai fost discutate în cadrul celor șase întâlniri organizate anterior între reprezentanții sectorului ovinelor și autorități. Executivul a mai anunțat că la manifestația din Piața Victoriei nu a participat nicio organizație reprezentativă a fermierilor din sectorul creșterii ovinelor.

După incidentele produse în timpul manifestației, Guvernul a făcut apel la calm și la oprirea violențelor.

Câteva sute de fermieri veniți din mai multe zone ale țării au ajuns marți, înainte de ora 10.00, în zona Pieței Victoriei din București. În apropierea sediului Guvernului și pe străzile din jur au fost mobilizate numeroase efective de jandarmi. Protestul nu a fost autorizat, iar participanții au venit în Capitală cu mașinile personale, pe care le-au lăsat pe străzile laterale din zonă.

Reprezentanții fermierilor au depus la Guvern o listă cu revendicări. Una dintre principalele nemulțumiri prezentate de aceștia este legată de blocarea exporturilor de animale vii. Situația s-a tensionat în jurul orei 11.30, când mai mulți participanți au început să se îmbrâncească și au avut loc confruntări cu jandarmii.

În timpul incidentelor, manifestanții au strigat „Fără violenţă”, în timp ce către forțele de ordine au fost aruncate sticle cu apă și alte obiecte contondente. Printre persoanele prezente în Piața Victoriei se aflau și oameni care nu făceau parte din categoria fermierilor, inclusiv participanți care purtau tricouri cu imaginea lui Călin Georgescu.

Tensiunile au reapărut în Piața Victoriei în jurul orei 15.00. Un grup violent a rupt cordoanele formate de jandarmi și a început să arunce diferite obiecte spre forțele de ordine.

Jandarmeria a anunțat că efectivele aflate în zonă au intervenit punctual pentru a scoate din mulțime mai multe persoane. Potrivit instituției, cei vizați au tulburat grav ordinea și liniștea publică, au avut un comportament agresiv și i-au instigat și pe ceilalți participanți la acte de violență.

În acest context, Sorin Grindeanu a cerut oprirea confruntărilor și intervenția premierului Ilie Bolojan pentru reducerea tensiunilor și reluarea dialogului cu reprezentanții fermierilor.