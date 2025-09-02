Politica Sorin Grindeanu, despre decizia PSD de-a menține impozitul pentru multinaționale. Guvernul ar fi avut zero legitimitate







PSD a insistat menținerea impozitului pentru multinaționale, conform unei postări publicate azi, pe contul de Facebook, de președintele partidului, Sorin Grindeanu.

El a explicat că ar fi fost frustrant pentru mamele și pensionarii care plătesc CASS, dacă multinaționaelel ar fi fost scutite impozite în valoare de de 1,3 miliarde de lei.

„Am insistat ca impozitul pe multinaționale să NU fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut ZERO legitimitate. Nimeni nu ar fi putut înțelege de ce mamele și pensionarii plătesc CASS, dar companiile multinaționale sunt scutite de 1.3 miliarde de lei.

Pierderea la buget ar fi fost de TREI ori mai mare decât ”economiile” cinice făcute pe seama mamelor care îşi cresc copiii”, a scris liderul social-democraților în postarea respectivă.

O altă inițiativă a PSD-ului, în privința măsurilor fiscale este legată de taxarea celor care dețin bunuri de lux. „Pe lângă menținerea acestei măsuri absolut necesare, am obținut și triplarea impozitelor pentru bunurile de lux. Este normal ca povara fiscală să fie distribuită echitabil!

În plus, PSD va finaliza astăzi proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS).

Trebuie să ne asigurăm cu toții că ținem România pe calea reformelor dar alături de români, nu împotriva lor!”, a mai anunțat Grindeanu.

Care își exprima, ieri, nemulțumirea față de gravele neînțelegeri din interiorul coaliției de guvernare.

„Noi vrem să facem toate aceste lucruri măsurând de două ori și după tăind, nu cu o decizie marți în coaliție de un tip și peste două zile să schimbăm decizia. Nu așa funcționează o coaliție. Dacă vă uitați în acordul de guvernare, dincolo de nervii unora sau altora, e mai important să avem un consens decât încercarea de impunere a unor decizii care nu au consens. Trebuie să învățăm cu toții să lucrăm la comun”.